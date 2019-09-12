Вице-губернатор Подмосковья возглавит исполком Народного фронта

Вице-губернатор — глава администрации губернатора Московской области Михаил Кузнецов покинет свой пост, чтобы возглавить исполком ОНФ, рассказали источники РБК. Его кандидатуру утвердят в пятницу

Михаил Кузнецов (Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области)

Новым руководителем исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) станет вице-губернатор Московской области — глава администрации губернатора Подмосковья Михаил Кузнецов. Об этом РБК рассказал источник, близкий к администрации президента, и подтвердили два близких к Кремлю собеседника, а также источник, близкий к правительству Подмосковья.

Кандидатуру Кузнецова утвердят в пятницу, 13 сентября, на заседании центрального штаба ОНФ. Заседание ранее анонсировала пресс-служба Общероссийского народного фронта.

Пост главы исполкома ОНФ стал вакантным, после того как прежний его руководитель Михаил Развожаев был назначен врио главы Севастополя. Развожаев возглавлял исполком в течение лишь семи месяцев, с декабря 2018 года по июль 2019-го. До него в течение четырех с лишним лет этим органом руководил Алексей Анисимов, позже ставший заместителем полпреда президента в Центральном федеральном округе.

Будущий глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов родился в 1979 году, в 2001-м окончил Московский государственный педагогический университет. Был заместителем председателя движения «Первое свободное поколение».

Он работает с губернатором Московской области Андреем Воробьевым еще с тех времен, когда тот возглавлял центральный исполком «Единой России», а с 2006 по 2011 год был замруководителя партийного департамента региональной работы.

В 2011 году Кузнецов перешел в полпредство ЦФО на пост начальника департамента по вопросам внутренней политики аппарата полпреда. В 2013-м, после избрания Воробьева губернатором Подмосковья на первый срок, стал зампредом областного правительства по работе с муниципалитетами. С сентября 2015 года — заместитель председателя правительства Московской области — руководитель администрации губернатора. С сентября 2018 года — вице-губернатор Московской области и глава администрации губернатора.