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Политика ,  
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Вице-губернатор Подмосковья возглавит исполком Народного фронта
Вице-губернатор — глава администрации губернатора Московской области Михаил Кузнецов покинет свой пост, чтобы возглавить исполком ОНФ, рассказали источники РБК. Его кандидатуру утвердят в пятницу
Михаил Кузнецов (Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области)

Новым руководителем исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) станет вице-губернатор Московской области — глава администрации губернатора Подмосковья Михаил Кузнецов. Об этом РБК рассказал источник, близкий к администрации президента, и подтвердили два близких к Кремлю собеседника, а также источник, близкий к правительству Подмосковья.

Кандидатуру Кузнецова утвердят в пятницу, 13 сентября, на заседании центрального штаба ОНФ. Заседание ранее анонсировала пресс-служба Общероссийского народного фронта.

Пост главы исполкома ОНФ стал вакантным, после того как прежний его руководитель Михаил Развожаев был назначен врио главы Севастополя. Развожаев возглавлял исполком в течение лишь семи месяцев, с декабря 2018 года по июль 2019-го. До него в течение четырех с лишним лет этим органом руководил Алексей Анисимов, позже ставший заместителем полпреда президента в Центральном федеральном округе.

Будущий глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов родился в 1979 году, в 2001-м окончил Московский государственный педагогический университет. Был заместителем председателя движения «Первое свободное поколение».
Он работает с губернатором Московской области Андреем Воробьевым еще с тех времен, когда тот возглавлял центральный исполком «Единой России», а с 2006 по 2011 год был замруководителя партийного департамента региональной работы.

В 2011 году Кузнецов перешел в полпредство ЦФО на пост начальника департамента по вопросам внутренней политики аппарата полпреда. В 2013-м, после избрания Воробьева губернатором Подмосковья на первый срок, стал зампредом областного правительства по работе с муниципалитетами. С сентября 2015 года — заместитель председателя правительства Московской области — руководитель администрации губернатора. С сентября 2018 года — вице-губернатор Московской области и глава администрации губернатора.

Кузнецов был одним из участников конфликта с бывшим главой Серпуховского района Подмосковья Александром Шестуном. По словам Шестуна, Кузнецов и другие высокопоставленные чиновники обещали ему «проблемы с областным ГУВД и ФСБ». В апреле 2018 года возглавлявший тогда район Шестун записал видеообращение, в котором приводил аудиозапись разговора, по его утверждению, с главой администрации губернатора Подмосковья. На аудиозаписи собеседник говорил главе района, что «губернатору очевидно», что тот «неоднократно перешел рубеж», и глава Подмосковья работать с ним не может.

«В должностной регламент руководителя администрации губернатора Московской области Михаила Кузнецова входят встречи с главами муниципалитетов. Все обвинения являются надуманными», — комментировали тогда запись в пресс-службе губернатора Подмосковья. Кузнецов в ответ на обвинения Шестуна заявил РБК, что «никому не угрожал».

В июне 2018-го Шестун был арестован. Ему предъявили обвинения в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, и незаконной предпринимательской деятельности.

Автор: Наталья Галимова
Теги: ОНФ, Подмосковье, назначения, Общероссийский народный фронт
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