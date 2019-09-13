Нетаньяху может рассматривать эту встречу с Путиным как шаг по привлечению русскоязычного электората, считает старший преподаватель отделения политических наук израильского университета Бар-Илан Зеэв Ханин. Премьеру также важно было показать, что он на равных общается с ведущими лидерами стран мира, добавляет Марьясис. В доказательство умения вести «диалог на равных» на штаб-квартире «Ликуда» в Тель-Авиве к выборами были вывешены три баннера — Нетаньяху с Путиным, с президентом США Дональдом Трампом и с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
К Трампу Нетаньяху ездил накануне апрельских выборов, а поездка к Моди стояла в планах на 9 сентября, но из-за загруженного графика израильский премьер ее отменил.
В интервью РБК Нетаньяху сказал, что его партию «Ликуд» можно считать первой политической силой, начавшей привлекать русскоязычных политиков в правительство. «Первое, что я сделал, когда был избран в 1996 году, — привел русскоязычных министров Юлия Эдельштейна и Натана Щаранского», — напомнил он. Эдельштейн сейчас занимает пост председателя парламента. В последние годы партией, обращавшейся целенаправленно к русскоязычному избирателю, был также «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана, входивший в коалицию с «Ликудом».
Однако у этой встречи Путина и Нетаньяху были и иные цели: лидеры могли обсуждать возможное изменение американской позиции в отношении Ирана после отставки помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и ситуацию на южной границе Израиля, сказал РБК Ханин.
Каковы шансы Нетаньяху остаться премьером
Основным соперником правоцентристской партии «Ликуд» («Консолидация») на выборах, как и в апреле, считается левоцентристский блок «Кахоль-лаван» («Синий-белый», по цветам флага страны), в руководстве которого бывший начальник Генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганц и экс-министр финансов Яир Лапид. Согласно данным последнего опроса института Kantar, «Кахоль-лаван» лидирует, опережая партию Нетаньяху на одно место, и может получить 32 мандата в парламенте, а «Ликуд» — 31.
Для формирования правительства необходимо контролировать в парламенте 61 из 120 мест. Учитывая сильные позиции традиционных союзников «Ликуда» — религиозных партий, шансы Нетаньяху на формирование правительственной коалиции растут. Опрос Kantar показывает, что они могут рассчитывать на 58 мест, а левоцентристы с «Кахоль-лаваном» — на 45.
Решающее влияние на создание будущей правящей коалиции могут сыграть Авигдор Либерман и его «Наш дом Израиль». Партия долгое время входила в альянс с «Ликудом», а Либерман занимал посты министра обороны и иностранных дел. Однако в начале этого года Либерман вышел из коалиции с Нетаньяху. Причиной разлада он назвал закон о воинской обязанности. Либерман выступал за обязательное участие ультраортодоксальной молодежи в военной службе, в то время как религиозные партии не поддержали этот законопроект.
Нетаньяху обвинил Либермана в том, что тот специально не захотел вступать в коалицию, чтобы добиться проведения внеочередных выборов и получить больше мест в парламенте. В апреле партия Либермана получила пять мандатов, сейчас претендует на восемь.
Либерман говорит о необходимости создать широкое правительство трех политических сил: его партии, «Ликуда» и «Кахоль-лавана». Эксперт Ханин говорит, что пока расклад сил не дает возможности выбрать один из сценариев развития события: не исключен тот, что предполагает формирование коалиции «Ликудом» и его традиционными союзниками; в то же время возможен альянс «Кахоль-лавана» с другими левыми или создание широкой коалиции. Хотя лидеры «Кахоль-лавана» задачей партии указывали лишение Нетаньяху власти.
Территории к выборам
В случае победы на выборах Нетаньяху также пообещал заявить о суверенитете Израиля над Иорданской долиной, право на которую оспаривает Палестина. Это заявление уже раскритиковал генсек ООН Антониу Гутерриш. По мнению эксперта Ханина, заявление премьера — предвыборная декларация в чистом виде.