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Владимира Путина включили в предвыборную кампанию в Израиле Как его переговоры с премьером Нетаньяху связаны с досрочными выборами
Премьер-министр Израиля с уже традиционным предвыборным визитом посетил Россию. От президента Путина он узнал, что Москве не все равно, кто пройдет в израильский парламент. Каковы шансы Нетаньяху, разбирался РБК
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху (Фото: Максим Шеметов / AP)

Путин как фактор внутренней политики Израиля

Вечером 12 сентября Владимир Путин в Сочи встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Глава израильского правительства прилетел за пять дней до внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 17 сентября. Проводить переговоры с Путиным до выборов для Нетаньяху уже традиция. Его предыдущий визит состоялся 4 апреля, тоже за пять дней до голосования.

Формально партия премьера «Ликуд» победила на тех выборах, опередив соперников из объединения «Кахоль-лаван» на 0,3% голосов, но получив равное с ними количество депутатских мандатов, 35 из 120. Сформировать правительство Нетаньяху не смог, из-за чего пришлось проводить новые выборы.

В программе переговоров в Сочи — двусторонние отношения и ситуация на Ближнем Востоке, сообщала пресс-служба Кремля. Однако визит в такое время не может не иметь значения в контексте предстоящих выборов, считает руководитель отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис.

На предвыборный характер визита открыто указал Путин, назвавший в начале переговоров предстоящее голосование «крупным внутриполитическим событием». Численность проживающих в Израиле выходцев из Советского Союза он оценил в 1,5 млн человек, которых Москва «считает своими людьми». Поэтому, объяснил президент, России не все равно, кто придет в парламент и смогут ли они сохранить все, что было достигнуто в отношениях между странами. Газета Times of Israel сообщает, что русскоязычные избиратели составляют до 12% (около 770 тыс. человек) из 6,3 млн граждан, имеющих право голосовать.

Нетаньяху может рассматривать эту встречу с Путиным как шаг по привлечению русскоязычного электората, считает старший преподаватель отделения политических наук израильского университета Бар-Илан Зеэв Ханин. Премьеру также важно было показать, что он на равных общается с ведущими лидерами стран мира, добавляет Марьясис. В доказательство умения вести «диалог на равных» на штаб-квартире «Ликуда» в Тель-Авиве к выборами были вывешены три баннера — Нетаньяху с Путиным, с президентом США Дональдом Трампом и с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

К Трампу Нетаньяху ездил накануне апрельских выборов, а поездка к Моди стояла в планах на 9 сентября, но из-за загруженного графика израильский премьер ее отменил.

В интервью РБК Нетаньяху сказал, что его партию «Ликуд» можно считать первой политической силой, начавшей привлекать русскоязычных политиков в правительство. «Первое, что я сделал, когда был избран в 1996 году, — привел русскоязычных министров Юлия Эдельштейна и Натана Щаранского», — напомнил он. Эдельштейн сейчас занимает пост председателя парламента. В последние годы партией, обращавшейся целенаправленно к русскоязычному избирателю, был также «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана, входивший в коалицию с «Ликудом».

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Нетаньяху — РБК: «Я говорю Путину ровно то, что говорю сейчас вам»

Однако у этой встречи Путина и Нетаньяху были и иные цели: лидеры могли обсуждать возможное изменение американской позиции в отношении Ирана после отставки помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и ситуацию на южной границе Израиля, сказал РБК Ханин.

Каковы шансы Нетаньяху остаться премьером

Основным соперником правоцентристской партии «Ликуд» («Консолидация») на выборах, как и в апреле, считается левоцентристский блок «Кахоль-лаван» («Синий-белый», по цветам флага страны), в руководстве которого бывший начальник Генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганц и экс-министр финансов Яир Лапид. Согласно данным последнего опроса института Kantar, «Кахоль-лаван» лидирует, опережая партию Нетаньяху на одно место, и может получить 32 мандата в парламенте, а «Ликуд» — 31.

Для формирования правительства необходимо контролировать в парламенте 61 из 120 мест. Учитывая сильные позиции традиционных союзников «Ликуда» — религиозных партий, шансы Нетаньяху на формирование правительственной коалиции растут. Опрос Kantar показывает, что они могут рассчитывать на 58 мест, а левоцентристы с «Кахоль-лаваном» — на 45.

Решающее влияние на создание будущей правящей коалиции могут сыграть Авигдор Либерман и его «Наш дом Израиль». Партия долгое время входила в альянс с «Ликудом», а Либерман занимал посты министра обороны и иностранных дел. Однако в начале этого года Либерман вышел из коалиции с Нетаньяху. Причиной разлада он назвал закон о воинской обязанности. Либерман выступал за обязательное участие ультраортодоксальной молодежи в военной службе, в то время как религиозные партии не поддержали этот законопроект.

Нетаньяху обвинил Либермана в том, что тот специально не захотел вступать в коалицию, чтобы добиться проведения внеочередных выборов и получить больше мест в парламенте. В апреле партия Либермана получила пять мандатов, сейчас претендует на восемь.

Либерман говорит о необходимости создать широкое правительство трех политических сил: его партии, «Ликуда» и «Кахоль-лавана». Эксперт Ханин говорит, что пока расклад сил не дает возможности выбрать один из сценариев развития события: не исключен тот, что предполагает формирование коалиции «Ликудом» и его традиционными союзниками; в то же время возможен альянс «Кахоль-лавана» с другими левыми или создание широкой коалиции. Хотя лидеры «Кахоль-лавана» задачей партии указывали лишение Нетаньяху власти.

Территории к выборам

В случае победы на выборах Нетаньяху также пообещал заявить о суверенитете Израиля над Иорданской долиной, право на которую оспаривает Палестина. Это заявление уже раскритиковал генсек ООН Антониу Гутерриш. По мнению эксперта Ханина, заявление премьера — предвыборная декларация в чистом виде.

Автор: Рузана Меретукова
При участии: Полина Химшиашвили
Теги: Израиль, Биньямин Нетаньяху, выборы, Сочи, Владимир Путин
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