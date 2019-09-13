Владимира Путина включили в предвыборную кампанию в Израиле Как его переговоры с премьером Нетаньяху связаны с досрочными выборами

Премьер-министр Израиля с уже традиционным предвыборным визитом посетил Россию. От президента Путина он узнал, что Москве не все равно, кто пройдет в израильский парламент. Каковы шансы Нетаньяху, разбирался РБК

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху (Фото: Максим Шеметов / AP)

Путин как фактор внутренней политики Израиля

Вечером 12 сентября Владимир Путин в Сочи встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Глава израильского правительства прилетел за пять дней до внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 17 сентября. Проводить переговоры с Путиным до выборов для Нетаньяху уже традиция. Его предыдущий визит состоялся 4 апреля, тоже за пять дней до голосования.

Формально партия премьера «Ликуд» победила на тех выборах, опередив соперников из объединения «Кахоль-лаван» на 0,3% голосов, но получив равное с ними количество депутатских мандатов, 35 из 120. Сформировать правительство Нетаньяху не смог, из-за чего пришлось проводить новые выборы.

В программе переговоров в Сочи — двусторонние отношения и ситуация на Ближнем Востоке, сообщала пресс-служба Кремля. Однако визит в такое время не может не иметь значения в контексте предстоящих выборов, считает руководитель отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис.

На предвыборный характер визита открыто указал Путин, назвавший в начале переговоров предстоящее голосование «крупным внутриполитическим событием». Численность проживающих в Израиле выходцев из Советского Союза он оценил в 1,5 млн человек, которых Москва «считает своими людьми». Поэтому, объяснил президент, России не все равно, кто придет в парламент и смогут ли они сохранить все, что было достигнуто в отношениях между странами. Газета Times of Israel сообщает, что русскоязычные избиратели составляют до 12% (около 770 тыс. человек) из 6,3 млн граждан, имеющих право голосовать.