В ООН предупредили Нетаньяху о последствиях аннексии Иорданской долины

Премьер-министр Израиля пообещал аннексировать Иорданскую долину в случае победы его партии на выборах. В ООН считают, что подобные шаги будут нарушением международного права

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в случае победы его партии на парламентских выборах, Иорданская долина (т.е. Западный берег реки Иордан) будет аннексирована, сообщается на сайте организации.

«Такие шаги, в случае реализации, будут серьезным нарушением международного права. Они будут иметь разрушительные последствия для возрождения переговоров и мира в регионе, при этом серьезно подрывая жизнеспособность решения о сосуществовании двух государств», — говорится в заявлении пресс-секретаря генсека ООН.

ООН привержена поддержке палестинцев и израильтян в урегулировании конфликта на основе резолюций ООН, принципа «мир в обмен на землю» и других международных соглашений.

Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину, отметив, что не будет ничего делать «без четкого мандата». По словам премьера, он хочет установить окончательные границы Израиля и не дать Иудее и Самарии превратиться в сектор Газа. Это, как заявил Нетаньяху, позволит обеспечить безопасность Израиля. «У нас не было такой возможности с Шестидневной войны и может не быть еще 50 лет», — сказал он.