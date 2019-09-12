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В ООН предупредили Нетаньяху о последствиях аннексии Иорданской долины
Премьер-министр Израиля пообещал аннексировать Иорданскую долину в случае победы его партии на выборах. В ООН считают, что подобные шаги будут нарушением международного права
Фото: Ariel Schalit / AP

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в случае победы его партии на парламентских выборах, Иорданская долина (т.е. Западный берег реки Иордан) будет аннексирована, сообщается на сайте организации.

«Такие шаги, в случае реализации, будут серьезным нарушением международного права. Они будут иметь разрушительные последствия для возрождения переговоров и мира в регионе, при этом серьезно подрывая жизнеспособность решения о сосуществовании двух государств», — говорится в заявлении пресс-секретаря генсека ООН.

ООН привержена поддержке палестинцев и израильтян в урегулировании конфликта на основе резолюций ООН, принципа «мир в обмен на землю» и других международных соглашений.

Политика
Нетаньяху перед выборами пообещал аннексировать Иорданскую долину

Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину, отметив, что не будет ничего делать «без четкого мандата». По словам премьера, он хочет установить окончательные границы Израиля и не дать Иудее и Самарии превратиться в сектор Газа. Это, как заявил Нетаньяху, позволит обеспечить безопасность Израиля. «У нас не было такой возможности с Шестидневной войны и может не быть еще 50 лет», — сказал он.

17 сентября в Израиле пройдут первые в истории досрочные выборы в парламент. Их назначили после апрельского голосования, по итогам которого Нетаньяху не удалось сформировать правительство. Израиль получил контроль над Западным берегом Иордана после Шестидневной войны в 1967 году, с 1995 года этот регион частично контролируют палестинцы. При этом ЕС считает Западный берег и Голланские высоты территориями, оккупированными Израилем, а США при президенте Дональде Трампа признали суверенитет Израиля над высотами.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Генсек ООН, Иордания, Израиль
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