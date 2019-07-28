Правящая израильская партия «Ликуд» повесила плакат с Нетаньяху и Путиным

Правящая израильская партия «Ликуд» повесила на многоэтажном здании своей штаб-квартиры в Тель-Авиве плакат, на котором изображены премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Издание отмечает, что в воскресенье, 28 июля, партия начала предвыборную кампанию перед повторными парламентскими выборами. На других сторонах здания появились плакаты с изображением Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

На плакатах лидеры стран пожимают друг другу руки, а также размещен лозунг «Нетаньяху. В другой лиге».

The Times of Israel отмечает, что плакаты похожи на те, что использовались «Ликудом» в предыдущей предвыборной кампании. Тогда партия размещала плакат с Трампом.