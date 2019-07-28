Правящая израильская партия «Ликуд» повесила плакат с Нетаньяху и Путиным

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,37 +0,13 EUR Бирж. 70,50 +0,07 Brent 63,83 +0,28% USD Нал. 63,75 62,11 EUR Нал. 71,27 69,38 USD ЦБ 63,13 -0,03 EUR ЦБ 70,31 +0,02 EUR/USD 1,1129 -0,0010 BTC/USD Бирж. 9 550,60 +75,65 IMOEX 2 715,68 +0,54% RTSI 1 348,30 +0,10% DJIA 27 192,45 +0,19% Nasdaq 8 330,21 +1,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Microsoft $153 (+8,43%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Microsoft $153 (+8,43%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 63,13 (-0,03) Quote, 26 июл, 13:15
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 70,31 (+0,02) Quote, 26 июл, 13:15
Правящая израильская партия «Ликуд» повесила плакат с Нетаньяху и Путиным Политика, 21:30 ЦСКА обыграл «Локомотив» благодаря назначенному с помощью VAR пенальти Спорт, 21:27 Минобороны Израиля показало кадры испытаний своей системы ПРО на Аляске Политика, 20:59 Еще один британский военный корабль вошел в Персидский залив Политика, 20:54 В чемпионате России по футболу впервые назначили пенальти при помощи VAR Спорт, 20:28 Умер один из создателей оп-арта Карлос Круз-Диез Общество, 20:08 В Батуми началась акция за нормализацию отношений с Россией Общество, 20:04 Задержанный Гудков сообщил о предъявляемых ему обвинениях Общество, 20:03 Британский военный в Сирии погиб при взрыве боеприпаса у сержанта из США Общество, 19:56 Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак» Спорт, 19:43 ЦСКА встречается в московском дерби с «Локомотивом». Онлайн Спорт, 19:00 Россия уступила США в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта Спорт, 18:55 Уровень воды в проходящей через Тулун реке превысил критическую отметку Общество, 18:50 СК начал проверку после гибели дрэг-рейсера на заезде в Подмосковье Общество, 18:40
Политика ,  
0 
Правящая израильская партия «Ликуд» повесила плакат с Нетаньяху и Путиным

Правящая израильская партия «Ликуд» повесила на многоэтажном здании своей штаб-квартиры в Тель-Авиве плакат, на котором изображены премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Издание отмечает, что в воскресенье, 28 июля, партия начала предвыборную кампанию перед повторными парламентскими выборами. На других сторонах здания появились плакаты с изображением Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

На плакатах лидеры стран пожимают друг другу руки, а также размещен лозунг «Нетаньяху. В другой лиге».

The Times of Israel отмечает, что плакаты похожи на те, что использовались «Ликудом» в предыдущей предвыборной кампании. Тогда партия размещала плакат с Трампом.

В конце мая парламент Израиля впервые в истории проголосовал за самороспуск и утвердил повторные выборы. Причиной стало то, что Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию. Выборы пройдут 17 сентября.

Теги: Израиль, плакат, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин
Материалы по теме
Нетаньяху поставил рекорд по сроку работы на посту премьера Израиля
Политика
Кнессет впервые в истории Израиля утвердил повторные парламентские выборы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter