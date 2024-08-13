Медведев пообещал взыскать ущерб за нападение на Курскую область
Россия взыщет с ответственных за атаку на Курскую область ущерб, причиненный региону, заявил зампред Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время совещания о ходе гуманитарной миссии в Курской области.
Ущерб, причиненный России в ходе специальной военной операции, «безусловно, огромен», это касается и Курской области, сказал Медведев. По его словам, ответственные за вторжение на территорию региона должны компенсировать убытки, которые понесли местные жители.
«Надо будет еще окончательно решить, каким образом потом взыскивать с них — а мы взыщем обязательно», — подчеркнул зампред Совбеза.
Для этого Медведев предложил сформировать «реестр ущерба», причиненного стране. Такую информационную базу, по словам председателя «Единой России», можно будет использовать «для предъявления к оплате» по убыткам.
Медведев также пообещал, что украинское руководство понесет наказание за нападение на Курскую область, где сейчас продолжаются боевые действия.
Нападение на регион произошло утром 6 августа. Украинские диверсанты с военной техникой вторглись на территорию приграничных районов области. К вечеру 7 августа там ввели режим ЧС. 9 августа ему придали федеральный характер.
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