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Военная операция на Украине ,  
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Представитель России на Совбезе ООН заявил о выборе Киевом пути эскалации

Сюжет
Военная операция на Украине
Полянский заявил, что действия Киева в Курской области показывают его выбор в пользу эскалации, а не мирного урегулирования конфликта. Он заявил, что Украина «будет сожалеть» об этом шаге
Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Действия украинской стороны в Курской области показали, что Киев сделал выбор в пользу эскалации и военных действий, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на неформальном заседании Совбеза ООН, передает «РИА Новости».

По его словам, операция в Курской области — это «лучшее опровержение всем нашим международным партнерам, которые утверждали, что киевский режим склоняется к мирному разрешению украинского кризиса». Полянский добавил, что Украина «будет горько сожалеть» об этом шаге.

Ранее в том же ключе высказывался президент России Владимир Путин. По его мнению, ситуация в Курской области показывает, почему Киев отказался от мирных предложений Москвы и «заинтересованных и нейтральных посредников». Он заявил, что Украина выполняет волю Запада, который воюет с Россией «руками украинцев».

«О каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозу для объектов ядерной энергетики?» — сказал президент.

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Бои в Курской области продолжаются с 6 августа, в регионе ввели режим ЧС федерального значения, из приграничных районов эвакуируют людей. Также в Курской и соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

По словам врио губернатора Алексея Смирнова, ВСУ проникли на 12 км вглубь Курской области, под их контролем находятся 28 населенных пунктов, там остались около 2 тыс. жителей. В результате атак в регионе погибли 12 мирных жителей, пострадал 121, в том числе десять детей, рассказал он 12 августа.

В Киеве называли целью операции в Курской области усиление позиций на переговорах. Путин счел, что одной из целей действий ВСУ является остановка наступления российских войск в Донбассе. Однако, по его словам, темпы операции там не снизились, а увеличились в полтора раза. О наращивании темпов наступления в Донбассе накануне отчиталось Минобороны России. Украинские военные рассказывали, что для операции в Курской области их сняли с позиций в «горячих точках», из Часова Яра и Торецка, которые скоро могут пасть.

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