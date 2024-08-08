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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве не увидели смысла в прямых переговорах с Россией на данный момент

Ермак: Украина не видит смысла в прямых переговорах с Россией сейчас
Сюжет
Военная операция на Украине
Ермак заявил, что возможное приглашение Москвы на «саммит мира» не означает начало переговоров и добавил, что Киев не готов к компромиссу по территориальной целостности. Москва призывает принять «новые территориальные реалии»

В Киеве не видят смысла в прямых переговорах с Москвой на данный момент, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в интервью «Европейской правде».

Он отметил, что возможное приглашение России на второй «саммит мира» не означает начала переговоров с ней. «Не об этом идет речь! Мы хотим, чтобы даже вот такая встреча, на которой можно передать этот план (разработанный на основе предложенной Киевом «формулы мира». — РБК), происходила не в формате Украина-Россия, а в присутствии всех стран, которые поддержали наш план», — пояснил Ермак.

На вопрос, может ли представителем России на таком саммите быть президент Владимир Путин, он ответил: «очень рано об этом говорить». Что касается сроков проведения саммита, как рассказал Ермак, в Киеве хотят, чтобы он состоялся в этом году, но есть условия, «без которых он не может состояться».

Кроме того, глава офиса президента Украины подчеркнул, что Киев не готов к компромиссам по поводу территориальной целостности и суверенитета страны. Украинская сторона говорила о готовности к переговорам с Москвой, но на условиях опирающихся на международное право как концепцию». «И главное из этой концепции — это территориальная целостность и суверенитет государства», — уточнял советник офиса украинского президента Михаил Подоляк.

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Первая мирная конференция состоялась в Швейцарии в середине июня. На ней обсуждались три пункта из предложенной Киевом «формулы мира»: ядерная и продовольственная безопасность, а также обмен по формуле «всех на всех» и возвращение вывезенных в Россию украинских детей. По ее итогам более 80 стран-участниц подписали коммюнике. Россию на саммит не пригласили, но Киев обещал, что Москве передадут наработки. Путин называл уловкой саммит в Швейцарии — на нем, уверен президент, собирались «поменять местами причину и следствие украинского кризиса».

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до конца года подготовит собственный всеобъемлющий план по прекращению конфликта на основе «формулы мира», который будет представлен союзникам Киева.

Москва отказывается от мирного урегулирования на основе украинской «формулы мира», настаивая на принятии «новых территориальных реалий». Президент России Владимир Путин накануне «мирного саммита» в Швейцарии озвучил условия Москвы для прекращения огня и начала переговоров. Среди них вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание их и Крыма в составе России, отказ Украины от вступления в НАТО и снятие санкций с России. Зеленский назвал эту инициативу ультиматумом.

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Украина переговоры Андрей Ермак
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