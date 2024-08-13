Разрыв между биржевым и внебиржевым курсами юаня в России резко вырос

Разница между курсом юаня на Мосбирже и форексе достигла максимума за десять лет. Эксперты связывают это с дефицитом китайской валюты на внебиржевом рынке

Фото: Sheldon Cooper / Keystone Press Agency / Global Look Press

На торгах в понедельник, 12 августа, разница между курсом юаня на Московской бирже и на форексе достигла 80 коп., что является максимальным значением как минимум за последние десять лет, свидетельствуют данные графиков биржи и сервиса Trading View. Такой спред с небольшими колебаниями держался в течение всего торгового дня.

На Мосбирже рубль 12 августа торговался к юаню около отметки 11,9, и его курс составил на закрытие 11,89, при этом курс соответствующего инструмента «Форекс ICE» на Trading View составлял около 12,7 руб. за юань в течение дня.

Между курсами юаня на Мосбирже и форексе всегда есть разница. Но ситуация, развернувшаяся на торгах 12 августа, является нетипичной: столь существенного разрыва между внешним и внутренним курсом китайской валюты не было с января 2014 года (более ранней статистики по инструменту юань/рубль с расчетами «завтра» на бирже нет), следует из графиков торгов на Мосбирже и графика инструмента «Форекс ICE» на Trading View.

Рост спредов между курсами начался утром в пятницу, 9 августа. Юань на форексе торговался на отметке 12,4 руб., а на Мосбирже — 11,9 руб. К 12 августа разница между курсами выросла до 80 коп.

Существенную разницу между внешними и внутренними курсами юаня показывают и расчеты через кросс-курсы доллара к рублю, обратили внимание аналитики, которых опросил РБК. «Разница возникла между юанем, который торгуется на Мосбирже в России, и курсом доллара/рубля на внутреннем и внешнем форексе. Еще в пятницу официальные курсы Банка России разъехались на 2%. Вместо 7,2–7,3 по доллару/юаню кросс-курс стал 7,4», — приводит данные экономист, автор телеграм-канала TrueValue Виктор Тунев.

Кросс-курс юаня, рассчитанный через официальный курс доллара, установленный Банком России на 12 августа, составляет 7,4 юаня за доллар, а на 13 августа (при его расчете учитывались сделки именно за 12 августа) — почти 7,6 юаня за доллар. Кросс-курс китайской валюты, рассчитанный на основе внешних данных, при этом составляет 7,18 юаня за доллар, приводит данные экономист Bloomberg Economics Александр Исаков.

С чем связано расхождение

Более слабый рубль на внебирже связан с ограниченным предложением китайской валюты, считает главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин. На бирже тоже есть дефицит, но здесь дополнительную юаневую ликвидность обеспечивает ЦБ с помощью юаневых свопов, добавляет эксперт. Начиная с 7 августа ежедневный лимит предложения по ним составляет 30 млрд руб. — это максимальное значение за всю историю существования этого инструмента.

«Разница отражает повышенные комиссии из-за проблем в расчетах и временный всплеск спроса на валюту. При этом предложение китайских юаней на внутреннем рынке остается высоким, а курс на Мосбирже стабильным — 11,9 руб. за юань», — добавляет Тунев.

«Рост разницы между биржевым и внебиржевым/глобальным курсами рубля по отношению к юаню имеет те же причины, что и последние эпизоды дефицита юаневой ликвидности: сегментация и фрагментация валютного рынка, снижение числа финансовых институтов, занимающихся арбитражем между различными «пулами» ликвидности для выравнивая курсов валют и ставок из-за выросших рисков, главным образом из-за включения Национального клирингового центра в санкционные списки», — объясняет Исаков.

Он полагает, что такие различия в курсах не будут носить длящийся, устойчивый характер. Сразу после введения июньских санкций юань был несколько слабее на внутреннем российском рынке против глобального курса из-за его относительного профицита ликвидности, но потом эти объемы «ушли» в Китай и ситуация сменилась на обратную — появился дефицит ликвидности внутри России, напоминает эксперт. И сейчас ситуация будет похожей, ее итогом будет приближение внутреннего курса юаня к внешнему (то есть ослабление рубля), который выглядит более справедливым, заключает Исаков.

С тем, что расхождение курсов может говорить о начале ослабления рубля, согласен и главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. «Расхождение курсов на внутреннем и внешнем контуре является отображением текущих проблем с движением капитала, когда возникает разворот курса», — уточняет он. Как правило, такие расхождения не могут существовать продолжительное время, но в текущей конструкции рынка это стало случаться чаще и дольше, констатирует Федоров.

В нынешней ситуации ограничений более показательным является именно внешний курс юаня, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. «Оперировать биржевым юанем для операций внешнеэкономической деятельности становится все сложнее, ликвидность этого рынка уменьшается, его показательность в отношении реального курса снижается. Реальные операции за экспорт-импорт, вероятно, перемещаются на внебиржевой рынок», — допускает он.

Васильев не исключает и расширения спредов между курсами: «В условиях западных санкций и ухудшения геополитической ситуации арбитражеры (участники рынка, которые зарабатывают на разнице в ценах одного и того же актива на разных площадках, покупая его дешевле и перепродавая дороже. — РБК) не могут выровнять курсы». Арбитражерами, по его словам, могут выступать организации, которые могут проводить платежи с Китаем. При этом они могут избегать подсанкционную Мосбиржу, чтобы не попасть под вторичные санкции США, рассуждает он. «Чем сильнее будет санкционное давление, тем больше будут неэффективности на валютном рынке. В СМИ проходила информация о том, что Россия и Китай рассматривают бартерные схемы торговли. Мы вполне допускаем, что спреды между биржевыми и внебиржевыми курсами могут дальше расширяться», — заключает Васильев.