В Белгороде сообщили о взрыве

Фасад и остекление многоэтажного здания оказались повреждены, на место прибыли экстренные службы, пишет Go31. Рядом со зданием повреждение получила машина, пострадавших нет, сообщает «Бел.ру»

Фото: newsbelgorod / VK

В Белгороде прогремел взрыв, сообщает местное издание Go31. Оно также опубликовало фотографию многоэтажного дома на улице Есенина (речь идет о районе Харьковская гора или Харгора на юге города), на которой видно повреждение фасада здания.

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К месту событий прибывают экстренные службы, указывает издание и публикует видео с двумя пожарными машинами.

Издание также показало видео с моментом предполагаемого взрыва. Аналогичные кадры разместил паблик «Белгород новости» во «Вконтакте». Там также опубликована фотография с автомобилем, у которого разбито заднее стекло.

Кадр с повреждением фасада и остекления на двух этажах многоэтажки в Белгороде также публикует «Бел.ру». Оно тоже сообщает о повреждении машины рядом со зданием. По данным «Бел.ру» и Go31, пострадавших нет.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора региона Вячеслава Гладкова. В МЧС России отказались от комментариев.

13 августа Минобороны дважды за день сообщало о попытке беспилотников атаковать Белгородскую область. Первый был сбит в районе четырех утра, еще один – в районе 13:30 (время в Москве и Белгороде совпадает). В обоих случаях, как заявляли в ведомстве, разрушений и пострадавших не было.

Губернатор Вячеслав Гладков уточнял, что оба беспилотника были самолетного типа и сбиты в Белгородском районе области. Один из дронов уничтожили в районе села Соломино (находится к югу от Белгорода, на берегу реки Северский Донец), говорил Гладков.

В тот же день Минобороны сообщало, что беспилотник сбили в Курской области. Произошедшее в ведомстве назвали «террористической атакой» и возложили ответственность на Украину.