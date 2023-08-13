Посол Китая исключил решение конфликта на Украине без участия США и ЕС

Посол Китая Ву Кен: конфликт на Украине не решить быстро без США и Европы

Посол ответил на вопрос, не мог бы Пекин попросить Москву первым пойти навстречу Западу в вопросе Украины. Ранее президент Путин говорил о невозможности прекратить огонь, пока наступают украинские войска

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Конфликт России и Украины затрагивает в первую очередь интересы европейской безопасности, и в урегулировании ситуации решающую роль играет активное участие США и Европы. Об этом заявил китайский посол в Германии Ву Кен в интервью Berliner Zeitung.

«Если они не будут активно участвовать, то кризису в ближайшее время не будет конца, независимо от того, как будет действовать Китай. Отношения между Россией и Китаем — это добрососедские отношения», — сказал дипломат.

Так посол ответил на вопрос журналиста о том, не мог бы китайский лидер Си Цзиньпин связаться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы предложить первым пойти навстречу западным странам по вопросу Украины. Журналист напомнил, что «так было с [Джоном] Кеннеди и [Никитой] Хрущевым» во время Карибского кризиса, когда Вашингтон согласился вывести ракеты из Турции, а СССР — с Кубы.

Китай призывает все стороны конфликта вернуться за стол переговоров, продолжил посол, отметив, что у Пекина хорошие каналы связи как с Москвой, так и с Киевом: «Мало кто в мире поддерживает связь с обоими [сторонами] одновременно». Ву Кен также выразил мнение, что американская сторона, хоть и играет особую роль в обеспечении безопасности Европы, «на самом деле не заинтересована в быстром политическом решении» конфликта на Украине.

Китай настаивает, что занимает в отношении конфликта на Украине «беспристрастную» позицию. Представитель Пекина в начале августа посетил встречу в городе Джидда в Саудовской Аравии, на которую не позвали представителей Москвы, посвященную поиску решения ситуации. В конференции приняли участие около 40 государств. Ее участники пришли к согласию в том, что любой мирный план должен уважать территориальную целостность и независимость Украины, выяснила Corriere della Sera.