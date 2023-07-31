В Италии сообщили о планах выйти из «Одного пояса, одного пути»

Италия должна выйти из проекта Китая «Один пояс, один путь», при этом не нанеся ущерба отношениям Рима и Пекина, заявил глава Минобороны Крозетто. Ранее о том же говорила премьер Италии Мелони

Италия должна выйти из китайской инициативы «Один пояс, один путь», не нанося ущерба отношениям с Китаем, заявил глава итальянского Минобороны Гуидо Крозетто в интервью Corriere della Sera.

«Один пояс, один путь» — проект китайского лидера Си Цзиньпина, представленный в 2013 году, был запущен в 2019-м. Он направлен на создание новых торговых путей, транспортных и экономических коридоров, связывающих Китай со странами Центральной Азии, Европы и Африки.

Крозетто назвал присоединение к проекту «импровизированным и безрассудным» решением правительства экс-премьера Италии Джузеппе Конти, который привел к отрицательному результату. Рим присоединился к инициативе в 2019 году.

«Китай является конкурентом, но он также является партнером. <...> Мы должны выйти из него (проекта. — РБК), не создавая катастроф. Одна из проблем этого правительства состоит в том, чтобы молча решать сюрреалистические проблемы, порожденные другими правительствами», — сказал итальянский министр, отметив, что Пекин занимает «все более напористую позицию» в мире.

До этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала присоединение к китайскому проекту «серьезной ошибкой». Она подчеркивала, что несмотря на то, что Италия является единственной страной из G7, присоединившейся к «Одному пути», Рим не стал самым крупным торговым партнером Пекина.

«Это означает, что у вас могут быть хорошие отношения с Китаем даже без Шелкового пути, что, я думаю, должно обсуждаться с китайским правительством и в итальянском парламенте. Мы примем решение до декабря», — сказала она в интервью Fox News.

О том, что Италия, скорее всего, не будет продлевать соглашение с Китаем по инициативе «Один пояс, один путь», которое истекает в начале следующего года, ранее рассказал Reuters высокопоставленный чиновник из правительства, знакомый с обсуждением вопроса. Он подчеркнул, что Риму необходимо время, чтобы обсудить этот вопрос с Пекином.

В G7 кроме Италии входят Великобритания, Германия, Канада, Франция, Япония и США. В прошлом году они запустили партнерство по глобальной инфраструктуре и инвестициям (Partnership for Global Infrastructure, PGII). Reuters писало тогда, что проект должен стать конкурентом китайской инициативы «Один пояс, один путь».