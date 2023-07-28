WSJ узнала об отказе лидеров Западной Европы приехать на форум в Китае

WSJ: лидеры европейских стран не планируют приезжать на форум в Китае с участием Путина

Представители европейских стран не планируют участвовать в форуме «Один пояс, один путь» в Китае, пишет WSJ. Принять участие в мероприятии, которое назначено на октябрь, планирует президент России Владимир Путин

Си Цзиньпин (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Глава КНР Си Цзиньпин пригласил европейских лидеров на форум «Один пояс, один путь», который пройдет в Пекине в октябре, но принимать приглашение они не спешат, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц пока не планируют принимать участие в мероприятии, рассказали газете высокопоставленные правительственные чиновники этих стран. Не планирует отправлять своих представителей в Китай и Чехия.

Президент Швейцарии, который участвовал в последних двух саммитах, пока не решил, будет ли он участвовать в мероприятии в этом году, сообщил изданию пресс-секретарь министерства иностранных дел.

Греция, которая присоединилась к инициативе «Один пояс, один путь» в 2018 году, уже сообщила Пекину, что ее премьер-министр не приедет на форум.

«Один пояс, один путь» (она же «Пояс и путь») — концепция, предложенная в 2013 году Си Цзиньпином для развития многосторонних инвестиционных проектов с участием китайского и зарубежного капитала. Метафора глобального торгового пути отсылает к древним караванным маршрутам, связывавшим Китай с другими странами по всей Евразии — Великому шелковому пути. Сейчас инициатива получила новое название «Пояс и путь» и представляет собой совокупность проектов в различных областях: транспортной, логистической, торговой и других. Реализуются они в двух направлениях: в виде сухопутного «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского пути XXI века». Первый форум «Один пояс, один путь», посвященный этой инициативе, прошел в Пекине в мае 2017 года с участием первых лиц России, Китая и 28 стран Евразии, Африки и Латинской Америки. Второй состоялся в китайской столице в апреле 2019 года.

Не приедет в Китай и Джорджия Мелони, премьер-министр Италии — единственной страны «Большой семерки», присоединившейся к китайской одноименной инфраструктурной инициативе, сообщил изданию человек, который отвечает за график Мелони.

Отказ лидеров европейских стран участвовать в мероприятии отражает ухудшение отношений с Китаем, пишет WSJ. Пекин надеялся, что Европа подключится к развитию глобальных торговых и транспортных коридоров, но европейские лидеры делают шаг назад, разделяя опасения Вашингтона по поводу усиления своей экономической зависимости от КНР, поясняет издание.

WSJ также указывает, что «Один пояс, один путь» не оправдал ожиданий, а масштабным планам Пекина помешала пандемия, а также последствия конфликта России и Украины. Форум, который Китай проведет в этом году, покажет, насколько идея привлекательна для других стран сейчас, отмечает издание.

Свое участие в мероприятии подтвердил президент России Владимир Путин, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. «Мы получили приглашение, и мы намерены поехать в Китай, когда будет проводиться форум «Один пояс, один путь» в октябре», — сказал он журналистам 25 июля.