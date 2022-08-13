Боррель указал Грузии на «неудачи» в реформах на пути к евроинтеграции
Евросоюз поддерживает Грузию в проведении реформ на пути к евроинтеграции, в этом процессе наблюдаются «некий прогресс», однако в ряде сфер наметились проблемы, сказано в ежегодном отчете ЕС. Документ опубликован в преддверии заседания Совета ЕС-Грузия, который запланирован на 6 сентября.
«Мы стали свидетелями неудач в ключевых областях верховенства права, управления и прав человека», — заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Он отметил, что Грузия при этом продолжила «свой путь реформ в сложных условиях», среди них глава европейкой дипломатии назвал восстановление экономики после пандемии COVID-19, событиях на Украине и «напряженной политической обстановки». Боррель подчеркнул, что Грузии следует придерживаться добросовестного подхода к проведению реформ, который соответствует «заявленным ею целям и стремлениям ее граждан». Грузия вступает в новый этап своих отношений с Евросоюзом, отметил он.
От Грузии зависит развитие ситуации по вопросу евроинтеграции, отметил комиссар по вопросам расширения и политике Оливер Вархейи. Он отметил, Еврокомиссия готова предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, после выполнения всех условий. «Мяч теперь на стороне Грузии», — подчеркнул он.
Грузия подала заявку на вступление в Евросоюз вслед за Украиной и Молдавией в начале марта. Стремление республики к членству в ЕС и структурах евроатлантической безопасности закреплено в Конституции Грузии.
В середине июля Еврокомиссия порекомендовала предоставить статус кандидата в члены Украине и Молдавии, однако Грузии предложили «европейскую перспективу». Тбилиси следует выполнить «ряд обозначенных приоритетных задач» до конца 2022 года, говорилось в сообщении ЕК. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что Грузии сейчас необходимо «политически сплотиться» для определение общей линии в области структурных реформ. Оценка прогресса в области реформ отложена до 2023 года, предупредили в ЕК позднее.
«После осторожного обсуждения мы приняли решение не торопить политическую элиту Грузии в попытках достичь деполяризации, чтобы сесть за один стол переговоров, и тщательно работать над реформами», — пояснил руководитель группы ЕК по Грузии и Молдавии Майкл Рупп.
Власти Грузии решение ЕК не выдавать статус кандадита расритиковали. Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили выразил уверенность, что Грузия «на десять голов» опережает Украину и Молдавию по всем направлениям, а также опережает ряд стран ЕС по некоторым из них. «Если статус определяется войной, мы не хотим войны. Мы требуем заслуженного статуса», — настаивал он.