Минобороны России заявило об отказавшихся возвращаться на Украину пленных

Украинский военнопленный на кухне исправительного учреждения (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Министерство обороны России сообщило, что пленные украинские военные из подразделений морской пехоты, национальной гвардии, десантно-штурмовых и сухопутных войск «приняли решение остаться на территории подконтрольной Российской Федерации из-за нежелания воевать и страха вновь оказаться на передовой». Украинцы, утверждают в ведомстве, добровольно сложили оружие и сдались.

«Военнопленные отказались от обмена и не желают возвращаться на Украину, чтобы не стать «пушечным мясом» и погибнуть», — утверждают в Москве.

Число сдавшихся Минобороны России не приводит. В Telegram-канале министерство разместило видео с матросом ВСУ Богданом Малышем, офицером срочной службы ВСУ Виталием Деревянкиным, солдатом Дмитрием Ламиногой, старшими сержантами Никитой Царевичем и Владимиром Юванько, старшим матросом Александром Жижиным.

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