WSJ: Украина с трудом платит солдатам и вынуждена печатать деньги на военные нужды

WSJ узнала о нехватке у Украины денег на жалованье военным

Налоги покрывают всего около 40% расходов, а военные траты превышают 60%. Киеву требуется около $5 млрд в месяц для покрытия остальных расходов. Нацбанку приходится печатать деньги, что ослабляет гривну и подстегивает инфляцию

Украина с трудом платит жалованье военнослужащим и вынуждена печатать деньги, чтобы покрыть расходы на военные нужды, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на министра финансов страны Сергея Марченко и заместителя председателя Национального банка Сергея Николайчука.

«Каждый день и ночь это постоянная головная боль», — сказал Марченко.

Налоговые поступления покрывают всего около 40% государственных расходов, а военные расходы превышают 60%. Правительству требуется около $5 млрд в месяц для покрытия остальных расходов.

Нацбанку приходится печатать деньги, чтобы правительство могло платить зарплату солдатам и закупать оружие и боеприпасы, что ослабляет гривну и подстегивает инфляцию. Николайчук хотел бы, чтобы западные страны выделяли хотя бы около $3 млрд в месяц. Центробанк требует от правительства повышения налогов и сокращения расходов. Марченко, в свою очередь, считает, что «лучше рискнуть высокой инфляцией, чем не платить жалованье солдатам».

В начале июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что ежемесячные траты страны на содержание вооруженных сил с начала военных действий составляют 130 млрд грн ($4,4 млрд).

В начале августа кредиторы Киева, на долю которых приходится около 75% облигаций, согласились заморозить выплаты до 2024 года. Это позволит Украине сэкономить $5,8 млрд, сообщало агентство Bloomberg. Общий объем внешнего долга страны составляет $19,6 млрд.

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Президент Украины Владимир Зеленский упрекал ЕС в «искусственной задержке» с оказанием финансовой помощи стране на €8 млрд и призывал не делать рядовых украинцев заложниками «нерешительности или бюрократизма» некоторых лидеров Евросоюза. При этом, отмечал украинский лидер, он верит, что «это все-таки ошибка, которую исправят».

В конце июня страны ЕС одобрили оказание Украине дополнительной финансовой помощи на €9 млрд. Однако позднее глава украинского Минфина в интервью газете Corriere della Sera заявил, что некоторые государства «не готовы поддержать Украину такой суммой». Издание со ссылкой на источники писало, что помощь блокирует Германия. Дело в том, что она предусматривает почти беспроцентные кредиты Киеву с погашением через 25 лет за счет собственных европейских долговых обязательств, а крупнейшим гарантом этих еврооблигаций как раз выступает Берлин. ФРГ пока согласилась лишь с выделением первого транша на €1 млрд, писала Corriere della Sera.