Зеленский упрекнул ЕС в «искусственной задержке» с помощью на €8 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил ЕС в «искусственной задержке» с оказанием финансовой помощи стране на €8 млрд. Об этом он завил в очередном обращении в Telegram

«Восемь миллиардов евро для Украины пока заторможены. И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства — или преступление, или ошибка. И сложно сказать, что из этого хуже», — сказал Зеленский.

Он призвал не делать рядовых украинцев заложниками «нерешительности или бюрократизма» некоторых лидеров Евросоюза. Украинский лидер не стал уточнять, какая именно европейская страна затягивает с оказанием помощи Киеву, отметив, что верит: «это все-таки ошибка, которую исправят».

В конце июня страны Евросоюза одобрили оказание Украине дополнительной финансовой помощи на €9 млрд. Средства Брюссель собирался перечислить в 2022 году. Однако позднее министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью газете Corriere della Sera заявил, что некоторые государства «не готовы поддержать Украину такой суммой». «Евросоюз согласовал финансовую помощь Украине в размере €9 млрд, но что мы видим на данный момент? Может быть, миллиард в этом месяце. Потом может быть пауза: между правительствами ЕС нет согласия», — говорил Марченко.

Corriere della Sera со ссылкой на источники писала, что предоставление Украине пакета помощи на €9 млрд блокирует Германия.

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