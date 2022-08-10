Кредиторы согласились заморозить выплаты Украины по внешнему долгу
Кредиторы Украины, на долю которых приходится около 75% иностранных облигаций, согласились заморозить выплаты до 2024 года. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на документ украинского Минфина.
«В совокупности Украина получила и приняла согласия примерно на 75% от совокупной номинальной стоимости находящихся в обращении ценных бумаг», — говорится в документе.
Одобренные изменения относительно условий выпусков еврооблигаций должны вступить в силу 11 августа, пишет агентство.
Как передает Bloomberg со ссылкой на Минфин Украины, общий объем внешней задолженности Украины составляет $19,6 млрд.
Процесс реструктуризации поддержали ключевые союзники Украины — США и Международный валютный фонд (МВФ), так как стране нужны средства для социальных выплат и расходов на оборону.
Это позволит Киеву сэкономить $5,8 млрд, пишет агентство. По информации Bloomberg, дефицит бюджета Украины ежемесячно составляет около $5 млрд.
«Благодаря солидарности с Украиной, проявленной сообществом частных инвесторов наряду с официальным государственным сектором, мы сможем удовлетворить потребности государственного бюджета страны в военное время», — заявил министр финансов Сергей Марченко (цитата по Reuters).
Ранее, 23 июля, международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с CCC до C на фоне стремления Киева реструктуризировать внешний госдолг.
Украина 19 июля попросила частных иностранных кредиторов об отсрочке выплат по внешним обязательствам на два года. На следующий день стало известно, что группа кредиторов, в которую входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США, согласились дать Киеву отсрочку c 1 августа до конца 2023 года с возможностью продления на год. Это в Fitch сочли «началом процесса, похожим на дефолт».