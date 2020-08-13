Киев допустил перенос переговоров о Донбассе из Минска в Швецию

Глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук заявил, что группа будет искать другое место для проведения переговоров, если в Минске не будет такой возможности из-за ситуации с выборами президента и протестами

Леонид Кравчук (Фото: ZUMA / ТАСС)

Полпред Украины в Контактной группе по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что из-за протестов в Белоруссии переговоры группы могут в будущем проходить не в Минске, а на другой территории. Об этом он сказал в интервью «Украинскому радио».

«Если вдруг не будет такой возможности проводить там встречи, то мы тогда будем искать другое место. <...> Сначала была Женева. Можно взять совсем нейтральное государство, ту же Швецию. Можем их попросить. Это — возможно», — сказал Кравчук.

Комментируя выборы и последовавшие за ними протесты в Белоруссии, Кравчук отметил, что Украина должна в этой ситуации действовать по принципу международного права и не вмешиваться. «Если потребуется помощь, то она будет [оказана] после обращения, и Украина должна ее предоставить. Пока такого обращения не было. Украина должна принять какого-либо президента, любой совет, избранных в другом государстве», — отметил глава группы.

Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как ЦИК огласила официальные предварительные итоги президентских выборов. По ним более 80% голосов набирает действующий глава государства Александр Лукашенко, его главный соперник, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — более 10%. Штаб Тихановской не признал эти итоги и представил результаты независимого подсчета, по которым Тихановская набрала от 70 до 80% голосов.