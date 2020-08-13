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Киев допустил перенос переговоров о Донбассе из Минска в Швецию

Глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук заявил, что группа будет искать другое место для проведения переговоров, если в Минске не будет такой возможности из-за ситуации с выборами президента и протестами
Леонид Кравчук
Леонид Кравчук (Фото: ZUMA / ТАСС)

Полпред Украины в Контактной группе по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что из-за протестов в Белоруссии переговоры группы могут в будущем проходить не в Минске, а на другой территории. Об этом он сказал в интервью «Украинскому радио».

«Если вдруг не будет такой возможности проводить там встречи, то мы тогда будем искать другое место. <...> Сначала была Женева. Можно взять совсем нейтральное государство, ту же Швецию. Можем их попросить. Это — возможно», — сказал Кравчук.

Комментируя выборы и последовавшие за ними протесты в Белоруссии, Кравчук отметил, что Украина должна в этой ситуации действовать по принципу международного права и не вмешиваться. «Если потребуется помощь, то она будет [оказана] после обращения, и Украина должна ее предоставить. Пока такого обращения не было. Украина должна принять какого-либо президента, любой совет, избранных в другом государстве», — отметил глава группы.

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Протесты в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как ЦИК огласила официальные предварительные итоги президентских выборов. По ним более 80% голосов набирает действующий глава государства Александр Лукашенко, его главный соперник, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — более 10%. Штаб Тихановской не признал эти итоги и представил результаты независимого подсчета, по которым Тихановская набрала от 70 до 80% голосов.

Протесты переросли в столкновения с милицией, в Минске силовики использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ для разгона протестующих. Некоторые задержанные во время протестов сообщили об избиениях.

Трехсторонняя контактная группа была создана в 2014 году для урегулирования вопросов, возникающих между участниками конфликта на востоке Украины. В нее входят представители самой Украины, России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Контактная группа также прорабатывает вопросы, связанные с реализацией решений, принятых «нормандской четверкой» (Россия, Германия, Франция, Украина).

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Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

В конце июля после заседания группы ее участники заявили о прорыве в переговорах. В частности, они договорились о соблюдении режима полного прекращения огня. Он действует с 27 июля до полного разрешения конфликта на Донбассе. Однако в первый же день введения режима на Украине обвинили самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики в его нарушении. В ДНР назвали заявления Киева провокацией.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что планирует зафиксировать промежуточные успехи перемирия и «закрыть кейс войны» на следующем саммите в «нормандском формате» в Берлине.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Белоруссия, контактная группа по Украине, протесты, Леонид Кравчук
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