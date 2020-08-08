Кравчук назвал четыре способа восстановить мир в Донбассе

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Первый президент Украины, полномочный представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук назвал четыре способа добиться полного прекращения огня в регионе. Об этом он рассказал в эфире «ОбозревательTV».

«Мы видим, что это надо сделать через переговоры — раз, через дискуссии — два, через компромиссы — три и через соответствующие уступки, которые могут быть допущены только в одном случае: когда это будет и с той, и с другой стороны», — заявил политик.

Он также отметил, что в августе состоится видеоконференция с участием всех сторон контактной группы на тему полного прекращения огня.

С 27 июля между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками было объявлено бессрочное перемирие. В тот же день стороны обвинили друг друга в срыве договоренностей.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует зафиксировать успехи по перемирию в Донбассе на встрече в «нормандском формате» в Берлине. По его словам, 11 дней тишины показывают, что у сторон есть шанс на урегулирование конфликта.