Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 73,64 (+0,6) Инвестиции, 07 авг, 12:42
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 87,17 (+0,55) Инвестиции, 07 авг, 12:42
Чемпионат России по футболу стартовал победой ЦСКА над «Химками» Спорт, 17:56 Видео. Олейник и Льюис провели дуэль взглядов перед боем на турнире UFC Спорт, 17:40 Кравчук назвал четыре способа восстановить мир в Донбассе Политика, 17:40 Главу штаба Тихановской вновь задержали в Минске Политика, 17:35 В Волгограде при получении взятки задержали председателя суда Общество, 17:26 Боттас выиграл квалификацию Гран-при 70-летия «Формулы-1» Спорт, 17:17 Какой должна быть инфраструктура для жизни делового человека РБК Стиль и Поклонная 9, 17:10 Тихановская призвала белорусов отказаться от насилия Политика, 17:01 Число погибших при взрыве в порту Бейрута возросло до 158 человек Общество, 16:58 «Локомотив» подписал контракт с футболистом сборной Белоруссии Спорт, 16:57 Роспотребнадзор сообщил об отсутствии в России вируса SFTS из Китая Общество, 16:55 СМИ опубликовали первый снимок Хуана Карлоса I после отъезда из Испании Политика, 16:50 Советники Трампа сообщили о страхе развязывания войны президентом Политика, 16:42 Генпрокурор Белоруссии предупредил об ответственности за незаконные акции Политика, 16:36
Политика ,  
0 

Кравчук назвал четыре способа восстановить мир в Донбассе

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Первый президент Украины, полномочный представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук назвал четыре способа добиться полного прекращения огня в регионе. Об этом он рассказал в эфире «ОбозревательTV».

«Мы видим, что это надо сделать через переговоры — раз, через дискуссии — два, через компромиссы — три и через соответствующие уступки, которые могут быть допущены только в одном случае: когда это будет и с той, и с другой стороны», — заявил политик.

Он также отметил, что в августе состоится видеоконференция с участием всех сторон контактной группы на тему полного прекращения огня.

Украина обвинила Донбасс в нарушении перемирия
Политика
Фото: Max Black / AP

С 27 июля между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками было объявлено бессрочное перемирие. В тот же день стороны обвинили друг друга в срыве договоренностей.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует зафиксировать успехи по перемирию в Донбассе на встрече в «нормандском формате» в Берлине. По его словам, 11 дней тишины показывают, что у сторон есть шанс на урегулирование конфликта.

Теги: Украина, Донбасс, перемирие
Материалы по теме
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Политика
Украина получила от Белоруссии список задержанных россиян
Политика
Украина пожаловалась генсеку ООН на морской парад в Севастополе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter