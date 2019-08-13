Возглавлявший ОМОН сенатор раскритиковал силовиков на акциях в Москве

По словам Вячеслава Мархаева, действия правоохранителей были «профессионально безграмотными». Сенатор считает, что решение власти применить силовой вариант против протестующих было избыточным

Фото: Андрей Любимов / РБК

Член Совета Федерации от Иркутской области, бывший глава ОМОНа Бурятии Вячеслав Мархаев назвал избыточными действия силовиков, которые задерживали участников акций протеста в Москве. Об этом он написал в своем Instagram.

«Страшно, что у граждан нашей страны все меньше возможностей для выражения своего мнения. То, что столько людей вышли на улицы, уже говорит о том, что просто нет другой возможности быть услышанными властью. И вместо того, чтобы выслушать претензии, организовать диалог, администрацией было принято силовое решение, во многих случаях избыточное», — отметил он. По его мнению, действия сотрудников правоохранительных органов были «неправомерными, профессионально безграмотными».

«Это мои слова [в Instagram], я выразил свое отношение. Я бывший командир спецподразделений, я дал оценку нашим силовикам. Так нельзя», — заявил РБК Вячеслав Мархаев.

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «ТВ Центр» ранее заявил, что полицейские и сотрудники Росгвардии во время несанкционированной акции в Москве 27 июля действовали «совершенно адекватно», а применять силу их «просто вынудили». Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в начале августа представил данные опроса о несанкционированной акции протеста, которая состоялась в Москве 27 июля. Большинство респондентов согласились с тем, что митинг нужно было разогнать. «61% москвичей согласны с жесткими действиями властей в ситуации несанкционированного митинга, среди россиян в целом — 69%», — указывает ВЦИОМ.