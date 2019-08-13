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Netflix $440 (+42,89%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
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TripAdvisor $50 (+22,28%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
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Выборы в Мосгордуму ,  
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Возглавлявший ОМОН сенатор раскритиковал силовиков на акциях в Москве
По словам Вячеслава Мархаева, действия правоохранителей были «профессионально безграмотными». Сенатор считает, что решение власти применить силовой вариант против протестующих было избыточным
Фото: Андрей Любимов / РБК

Член Совета Федерации от Иркутской области, бывший глава ОМОНа Бурятии Вячеслав Мархаев назвал избыточными действия силовиков, которые задерживали участников акций протеста в Москве. Об этом он написал в своем Instagram.

«Страшно, что у граждан нашей страны все меньше возможностей для выражения своего мнения. То, что столько людей вышли на улицы, уже говорит о том, что просто нет другой возможности быть услышанными властью. И вместо того, чтобы выслушать претензии, организовать диалог, администрацией было принято силовое решение, во многих случаях избыточное», — отметил он. По его мнению, действия сотрудников правоохранительных органов были «неправомерными, профессионально безграмотными».

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«Это мои слова [в Instagram], я выразил свое отношение. Я бывший командир спецподразделений, я дал оценку нашим силовикам. Так нельзя», — заявил РБК Вячеслав Мархаев.

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «ТВ Центр» ранее заявил, что полицейские и сотрудники Росгвардии во время несанкционированной акции в Москве 27 июля действовали «совершенно адекватно», а применять силу их «просто вынудили». Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в начале августа представил данные опроса о несанкционированной акции протеста, которая состоялась в Москве 27 июля. Большинство респондентов согласились с тем, что митинг нужно было разогнать. «61% москвичей согласны с жесткими действиями властей в ситуации несанкционированного митинга, среди россиян в целом — 69%», — указывает ВЦИОМ.

С июля в Москве проходят митинги против отказа Мосгоризбиркома допускать до осенних выборов кандидатов от оппозиции, которым отказали из-за нарушений при сборе подписей. 27 июля и 3 августа состоялись несанкционированные митинги в центре города, в ходе которых полиция, по официальным данным, задержала в общей сложности свыше 1,6 тыс. человек.

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Протестная акция 27 июля стала самой массовой по количеству задержаний — более 1 тыс. человек. В минувшую субботу, 10 августа, прошла акция, которую мэрия Москвы санкционировала. На нее пришли, по разным данным, от 20 тыс. до 50 тыс. человек. После акции часть митингующих вышла на несанкционированное шествие. Полиция сообщила о 136 задержанных.

Мархаев — член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Иркутской области, говорится на сайте Совета Федерации. У Мархаева две государственные награды — орден Мужества и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. С 1980 по 2007 год работал в органах внутренних дел, является первым командиром Бурятского ОМОНа

Авторы: Анна Трунина, Екатерина Костина
Теги: Совет Федерации, Бурятия, Москва, несанкционированная акция
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