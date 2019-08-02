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Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
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Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Власти имеют право жестко разгонять несогласованные акции протеста, считают большинство опрошенных ВЦИОМом россиян. С этим также согласились большинство москвичей
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса о несанкционированной акции протеста, которая состоялась в Москве 27 июля. Большинство респондентов согласились с тем, что митинг нужно было разогнать, следует из материалом, опубликованных на сайте ВЦИОМ.

«61% москвичей согласны с жесткими действиями властей в ситуации несанкционированного митинга, среди россиян в целом — 69%», — указывает социологическая организация.

Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».

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При этом организация подсчитала, что об акции протеста, которая прошла 27 июля, знали 83% жителей столицы и 59% жителей других регионов.

Респондентам также задавали вопрос об отказе в регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые допустили нарушения при выдвижении. С тем, что Мосгоризбирком должен отказать тем, кто допустил нарушения, согласился каждый второй москвич (54%). С тем, что кандидатов, допустивших нарушения, все равно нужно зарегистрировать, согласились 29% опрошенных социологами горожан.

27 июля в столице прошла несогласованная с властями акция «За честные выборы» в поддержку независимых кандидатов, которых Мосгоризбирком не допустил до участия в выборах. Правоохранительные органы и мэр Москвы Сергей Собянин призывали граждан воздержаться от участия в мероприятии. В итоге, по данным полиции, были задержаны 1074 человека.

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После митинга СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, а также три дела по ст. 318 УК о применении насилия к представителям власти.

Телефонный опрос среди москвичей ВЦИОМ проводил 29 июля среди 800 жителей столицы в возрасте от 18 лет. Опрос жителей других регионов проводился 30 июля среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Автор: Наталья Демченко
Теги: ВЦИОМ, митинг
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