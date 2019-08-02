Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях

Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях

Власти имеют право жестко разгонять несогласованные акции протеста, считают большинство опрошенных ВЦИОМом россиян. С этим также согласились большинство москвичей

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса о несанкционированной акции протеста, которая состоялась в Москве 27 июля. Большинство респондентов согласились с тем, что митинг нужно было разогнать, следует из материалом, опубликованных на сайте ВЦИОМ.

«61% москвичей согласны с жесткими действиями властей в ситуации несанкционированного митинга, среди россиян в целом — 69%», — указывает социологическая организация.

Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».

При этом организация подсчитала, что об акции протеста, которая прошла 27 июля, знали 83% жителей столицы и 59% жителей других регионов.