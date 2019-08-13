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TripAdvisor $50 (+22,28%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
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Выборы в Мосгордуму ,  
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В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму
Лидер республиканцев в нижней палате заявил, что проходящие в Москве акции за допуск оппозиции к выборам в Мосгордуму «должны встревожить мир»
Фото: Андрей Любимов / РБК

Лидер республиканского большинства в палате представителей конгресса США Стени Хойер выступил с заявлением в поддержку акций оппозиции в Москве. Они проходят в последние несколько недель с лозунгами за свободные выборы и требованиями допустить до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, которым избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей. Заявление он разместил на своем официальном сайте.

«Я солидарен с российским народом и особенно с протестующими в Москве, которые стремятся восстановить демократию в собственной стране путем свободных и справедливых выборов и добиваются права быть избранными», — отметил конгрессмен.

Хойер добавил, что за развитием событий в Москве внимательно следят в американском конгрессе.

«Я призываю российские власти освободить политзаключенных, прекратить аресты мирных демонстрантов и позволить оппозиционным кандидатам баллотироваться без преследований», — заключил конгрессмен.

Мнение
Алексей Макаркин Безответные протесты: почему власть не пойдет на уступки митингующим

В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей. 27 июля и 3 августа состоялись несанкционированные митинги в центре города, в ходе которых полиция, по официальным данным, задержала в общей сложности свыше 1,6 тыс. человек. 

Фотогалерея 
Акция за допуск кандидатов на выборы в Мосгордуму. Фоторепортаж

10 августа прошел согласованный властями митинг. По данным полиции, он собрал 20 тыс. человек, по данным волонтерской организации «Белый счетчик» — порядка 50–60 тыс. После акции часть митингующих вышли на несанкционированное шествие. Полиция сообщила о 136 задержанных.

Автор: Анна Трунина
Теги: Москва, несанкционированная акция, палата представителей США
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Безответные протесты: почему власть не пойдет на уступки митингующим
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