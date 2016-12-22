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ПВО Сирии заявила об уничтожении «вражеской цели» около границы с Ливаном
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ПВО Сирии заявила об уничтожении «вражеской цели» около границы с Ливаном
Политика, 04:12
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ПВО Сирии заявила об уничтожении «вражеской цели» около границы с Ливаном
Силы ПВО Сирии уничтожили «вражескую цель», которая нарушила воздушное пространство страны над сельской местностью вблизи Дамаска. Инцидент произошел к западу от столицы у границы с Ливаном
Фото: Omar Sanadiki / Reuters

Противовоздушная оборона (ПВО) Сирии атаковала вражескую цель, которая вошла в воздушное пространство страны над ​Дейром аль-Ашаэром около сирийско-ливанской границы. Об этом сообщает правительственное агентство SANA со ссылкой на своего корреспондента.

Инцидент произошел в сельской местности вблизи столицы страны, к западу от Дамаска, примерно около полуночи (время совпадает с московским). Других подробностей агентство не приводит, не упоминается также принадлежность сбитого летательного аппарата и его тип.

Накануне SANA сообщало, что подразделения сирийской армии провели военную операцию против исламистов вблизи границы с провинцией Идлиб. Боевики, как сообщили официальные власти, были связаны с запрещенной в России организацией «Джабхат ан-Нусра». Агентство сообщило о гибели большого числа о террористов, однако точные данные не привело.

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9 августа российские военные уничтожили беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории, подконтрольной боевикам на севере провинции Латакия. Он подлетал к российской авиабазе Хмеймим. На следующий день военные сбили еще два беспилотника около той же авиабазы.

Вечером 2 августа ПВО Сирии отчитались об уничтожении двух воздушные цели, находившиеся к западу от Дамаска. При этом агентство «РИА Новости» со ссылкой на одного из сирийских полевых командиров сообщило, что сбитыми целями были израильские разведывательные беспилотники.

Автор: Хрисанфова Александра.
Теги: Сирия , ПВО
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