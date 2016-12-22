ПВО Сирии заявила об уничтожении «вражеской цели» около границы с Ливаном

Противовоздушная оборона (ПВО) Сирии атаковала вражескую цель, которая вошла в воздушное пространство страны над Дейром аль-Ашаэром около сирийско-ливанской границы. Об этом сообщает правительственное агентство SANA со ссылкой на своего корреспондента.
Инцидент произошел в сельской местности вблизи столицы страны, к западу от Дамаска, примерно около полуночи (время совпадает с московским). Других подробностей агентство не приводит, не упоминается также принадлежность сбитого летательного аппарата и его тип.
Накануне SANA сообщало, что подразделения сирийской армии провели военную операцию против исламистов вблизи границы с провинцией Идлиб. Боевики, как сообщили официальные власти, были связаны с запрещенной в России организацией «Джабхат ан-Нусра». Агентство сообщило о гибели большого числа о террористов, однако точные данные не привело.
9 августа российские военные уничтожили беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории, подконтрольной боевикам на севере провинции Латакия. Он подлетал к российской авиабазе Хмеймим. На следующий день военные сбили еще два беспилотника около той же авиабазы.
Вечером 2 августа ПВО Сирии отчитались об уничтожении двух воздушные цели, находившиеся к западу от Дамаска. При этом агентство «РИА Новости» со ссылкой на одного из сирийских полевых командиров сообщило, что сбитыми целями были израильские разведывательные беспилотники.