Иран представил баллистическую ракету нового поколения

Иранские военные официально объявили о создании новой баллистической ракеты Fateh. Она малозаметна для радаров и способна наносить удары с высокой точностью, заявил глава Минобороны Амир Хатами

Фото: Vahid Reza Alaie / Iranian Defen / EPA

Иранские военные продемонстрировали в понедельник баллистическую ракету нового поколения Fateh. Об этом со ссылкой на заявление Минобороны страны сообщает агентство Tasnim.

Новая ракета, согласно заявлению министра обороны страны Амира Хатами, способна уклоняться от радаров и наносить удары по целям с очень высокой точностью. По его словам, массовое производство новой ракеты позволит поддержать обороноспособность страны и пойдет на пользу сдерживанию врагов Ирана. Он также подчеркнул, что иранские вооруженные силы никогда не откажутся от планов по развитию собственной ракетной промышленности.

Технические характеристики ракеты в сообщении агентства Tasnim не приводятся.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что американские военные засекли испытания новой иранской ракеты Fateh-110 во время масштабных военно-морских учений, которые Тегеран проводил в Ормузском проливе. Более 50 малых кораблей тогда занимались отработкой перекрытия движения по проливу.

Вашингтон ранее неоднократно критиковал Иран за развитие ракетной программы. Отсутствие в соглашении по иранской ядерной программе пункта о запрете испытаний баллистических ракет стало одной из претензий американского президента Дональда Трампа к так называемой ядерной сделке с Ираном. Это соглашение было заключено в июле 2015 года Ираном, Россией, США, Великобританией, Францией, Китаем и Германией. Документ предусматривал ограничение ядерной программы Ирана в обмен на отмену введенных ранее санкций.

В марте 2018 года Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения и возобновляет санкции против Ирана. Первый блок санкций со стороны США вступил в силу 6 августа. Европейские страны и Россия ранее подтвердили свою приверженность ядерной сделке.

Тегеран отказывается вести переговоры по ограничению ракетной отрасли, мотивируя это тем, что у соперников страны в регионе есть на вооружении баллистические ракеты.