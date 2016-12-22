ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,57 67,04 EUR Нал. 78,12 76,49 USD Бирж. 67,66 -0,06 EUR Бирж. 77,27 +0,02 USD ЦБ. 68,22 +1,32 EUR ЦБ. 77,65 +0,98 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6382,60 +134,70 IMOEX 2286,34 +0,50% RTSI 1064,64 +0,73% Brent 72,52 -0,34% DJIA 25313,14 -0,77% Nasdaq 7839,11 -0,67%
Иран представил баллистическую ракету нового поколения
Лента новостей
«Норникель» увеличил чистую прибыль в первом полугодии на 81% 16:29, Бизнес СМИ сообщили о свадьбе Поклонской с руководителем аппарата омбудсмена 16:25, Общество Суд в Ереване освободил экс-президента Армении Кочаряна 16:13, Политика Сколько стоит и что дает честная автоматизация промышленности 16:09, РБК и Schneider Electric Как сегодня выглядят незавершенные проекты девелопера Urban Group 16:05, Недвижимость  Доступный ЦАО: как стать жителем центра Москвы за 10 млн рублей 15:59, Недвижимость В Непале умер российский посол 15:56, Общество Президент ПАОК пообещал футболистам €1млн за победу над «Спартаком» 15:49, Спорт От Лисина до Тимченко: потери бизнесменов из-за «списка Белоусова» 15:47, Фотогалерея  Саакашвили рассказал о связанных с офшорами делах против Порошенко в США 15:45, Политика СМИ узнали об аресте еще одного фигуранта дела об убийстве посла России 15:41, Политика Как живут японцы в России и что нужно знать о культуре Японии 15:39, РБК и Subaru Министр рыбного хозяйства Норвегии ушел в отставку после поездки в Иран 15:35, Политика «Динамо» попросило РФС дисквалифицировать футболиста «Спартака» 15:31, Спорт Жителя Орла осудили за оправдывающие ИГ комментарии во «ВКонтакте» 15:28, Общество Трое российских альпинистов погибли при аварии Ми-8 в Таджикистане 15:24, Общество Минюст Украины предложил создать свой «список Магнитского» 15:22, Общество Проверка на прочность: каково это — учиться ремеслу актера 15:13, Стиль Глеб Архангельский — о тайм-менеджменте, концентрации и хорошем отпуске 15:09, Партнерский материал Китай может легализовать криптовалюты: что будет с рынком 15:09, Крипто «Первый канал» назвал наставников шоу «Голос.60+» 14:58, Технологии и медиа Умер игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Басс 14:53, Общество В Петербурге начали проверку после пролета вертолета под мостом 14:39, Общество Страницы «ВКонтакте» откроют лишь для друзей ради защиты от уголовных дел 14:31, Общество Коржаков ответил Доренко на обвинения в причастности к убийству Листьева 14:29, Общество Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 14:28, РБК и Сбербанк
Иран представил баллистическую ракету нового поколения
Политика, 14:24
0
Иран представил баллистическую ракету нового поколения
Иранские военные официально объявили о создании новой баллистической ракеты Fateh. Она малозаметна для радаров и способна наносить удары с высокой точностью, заявил глава Минобороны Амир Хатами
Фото: Vahid Reza Alaie / Iranian Defen / EPA

Иранские военные продемонстрировали в понедельник баллистическую ракету нового поколения Fateh. Об этом со ссылкой на заявление Минобороны страны сообщает агентство Tasnim.

Новая ракета, согласно заявлению министра обороны страны Амира Хатами, способна уклоняться от радаров и наносить удары по целям с очень высокой точностью. По его словам, массовое производство новой ракеты позволит поддержать обороноспособность страны и пойдет на пользу сдерживанию врагов Ирана. Он также подчеркнул, что иранские вооруженные силы никогда не откажутся от планов по развитию собственной ракетной промышленности.

США засекли тесты иранской баллистической ракеты перед возвратом санкций
Политика

Технические характеристики ракеты в сообщении агентства Tasnim не приводятся.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что американские военные засекли испытания новой иранской ракеты Fateh-110 во время масштабных военно-морских учений, которые Тегеран проводил в Ормузском проливе. Более 50 малых кораблей тогда занимались отработкой перекрытия движения по проливу.

Вашингтон ранее неоднократно критиковал Иран за развитие ракетной программы. Отсутствие в соглашении по иранской ядерной программе пункта о запрете испытаний баллистических ракет стало одной из претензий американского президента Дональда Трампа к так называемой ядерной сделке с Ираном. Это соглашение было заключено в июле 2015 года Ираном, Россией, США, Великобританией, Францией, Китаем и Германией. Документ предусматривал ограничение ядерной программы Ирана в обмен на отмену введенных ранее санкций.

США призвали Великобританию выйти из ядерной сделки с Ираном
Политика

В марте 2018 года Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения и возобновляет санкции против Ирана. Первый блок санкций со стороны США вступил в силу 6 августа. Европейские страны и Россия ранее подтвердили свою приверженность ядерной сделке.

Тегеран отказывается вести переговоры по ограничению ракетной отрасли, мотивируя это тем, что у соперников страны в регионе есть на вооружении баллистические ракеты.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Иран , новая ракета
Главное
Обвиненная в шпионаже Цуркан заявила об отсутствии допуска к гостайне Общество
Материалы по теме
Иран объявил о возврате из России партии обогащенного урана Политика
Захарова обвинила США в «выламывании рук» за сотрудничество с Ираном Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter