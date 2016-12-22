Fox узнал о первом за год пуске иранской баллистической ракеты Fateh-110

За несколько дней до возобновления американских санкций против Ирана вооруженные силы этой страны провели испытательный пуск баллистической ракеты класса «земля — земля» Fateh-110, сообщает Fox News со ссылкой на источники

баллистические ракеты Fateh-110 (Фото: Reuters)

В Иране произведен первый за последний год испытательный пуск баллистической ракеты Fateh-110, сообщает Fox News со ссылкой на официальные источники. Запуск, по данным собеседников издания, зафиксировали американские спутники-шпионы.

Испытание баллистической ракеты малой дальности Fateh-110 совпало с масштабной военно-морские учения иранской революционной гвардии в Ормузском проливе, в которых участвовали более 50 малых кораблей. Они тренировали действия для того, чтобы перекрыть движение по проливу с помощью тактики «Рой».

Об учениях было известно, однако о запуске баллистической ракеты официальных сообщений не было, говорится в сообщении телеканала.

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана. Они будут вводиться в два этапа. На первом, который начался 7 августа, вводятся ограничения на торговлю иранским золотом, графитом, алюминием, сталью, углем; покупку правительством Ирана банковских векселей США и на автомобильный сектор республики.

Второй этап начнется 5 ноября этого года, санкции коснутся нефтяных операций Тегерана, работы портовых операторов, сектора энергетики, судоходства и судостроения, а также сделки иностранных финансовых учреждений с Центробанком государства.

Москва заявила, что разочарована действиями США. «Введение первого «пакета» американских рестрикций направлено на срыв реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого Вашингтон вышел в одностороннем порядке 8 мая», — заявил МИД России. Это пример нарушения Вашингтоном резолюции Совета безопасности ООН и норм международного права, отметили в ведомстве.