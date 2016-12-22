ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,83 66,47 EUR Нал. 78,61 76,04 USD Бирж. 67,72 +1,07 EUR Бирж. 77,25 +0,30 USD ЦБ. 66,91 +0,62 EUR ЦБ. 76,68 -0,15 EUR/USD 1,14 -0,01 BTC/USD Бирж. 6147,40 -398,60 IMOEX 2275,05 -1,50% RTSI 1056,93 -3,68% Brent 72,77 +0,83% DJIA 25313,14 -0,77% Nasdaq 7839,11 -0,67%
Fox узнал о первом за год пуске иранской баллистической ракеты Fateh-110
Лента новостей
В США клоуна-убийцу с перчаткой Фредди Крюгера приговорили к 42 годам 02:37, Общество На военном заводе в Солсбери произошел взрыв 02:08, Политика Помпео заявил о стремлении США наладить отношения с Россией 01:49, Политика Fox узнал о первом за год пуске иранской баллистической ракеты Fateh-110 01:36, Политика На Украине выявили попавшее под санкции российское судно 00:56, Политика В Румынии при разгоне манифестации диаспоры пострадали более 200 человек 00:46, Политика Турция пообещала ответить на новые пошлины США на сталь и алюминий 00:18, Политика Умер депутат Госдумы Александр Коровников 10 авг, 23:58, Политика Посольство США в Москве призвало освободить голодающего Олега Сенцова 10 авг, 23:44, Политика Власти Москвы решили не усиливать охрану «Зарядья» из-за секса в парке 10 авг, 23:06, Общество ВТБ предупредил о временном отключении мобильного банка 10 авг, 23:04, Финансы Посольство России ответило США твитом «Доброе утро, Космические войска!» 10 авг, 22:58, Политика Военные отбили атаку двух беспилотников на авиабазу Хмеймим в Сирии 10 авг, 22:46, Политика Сеть отелей Radisson сменит владельца 10 авг, 22:39, Бизнес В Киеве призвали вернуть украинцев из «отсталой, феодальной России» 10 авг, 21:59, Общество Греция назвала высылку своих дипломатов из России попыткой мести 10 авг, 21:51, Политика СМИ сообщили о решении Греции отозвать посла из России 10 авг, 21:42, Политика Минэкономразвития сочло часть решений ВТО по иску к ЕС «некорректными» 10 авг, 21:36, Бизнес В Германии разрешили продавать видеоигры с нацистской символикой 10 авг, 21:19, Общество «Барселона» назвала имя нового капитана команды 10 авг, 21:09, Спорт Белый дом назвал причину повышения пошлин на турецкую сталь 10 авг, 21:00, Политика В Ленобласти в военной части отравились солдаты 10 авг, 20:53, Общество На Эльбрусе заблудились 12 туристов из Москвы 10 авг, 20:39, Общество КНДР выдала ввезенный в Южную Корею уголь за российский 10 авг, 20:32, Политика Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 10 авг, 20:20, РБК и Сбербанк СМИ узнали о задержании владельца компании «Калина ойл» в Воронеже 10 авг, 20:05, Общество Путин обсудил с Эрдоганом торгово-экономическое сотрудничество 10 авг, 19:51, Политика В Астрахани арестовали связывавшую детей владелицу частного детского сада 10 авг, 19:49, Общество
Fox узнал о первом за год пуске иранской баллистической ракеты Fateh-110
Политика, 01:36
0
Fox узнал о первом за год пуске иранской баллистической ракеты Fateh-110
За несколько дней до возобновления американских санкций против Ирана вооруженные силы этой страны провели испытательный пуск баллистической ракеты класса «земля — земля» Fateh-110, сообщает Fox News со ссылкой на источники
баллистические ракеты Fateh-110 (Фото: Reuters)

В Иране произведен первый за последний год испытательный пуск баллистической ракеты Fateh-110, сообщает Fox News со ссылкой на официальные источники. Запуск, по данным собеседников издания, зафиксировали американские спутники-шпионы.

Испытание баллистической ракеты малой дальности Fateh-110 совпало с масштабной военно-морские учения иранской революционной гвардии в Ормузском проливе, в которых участвовали более 50 малых кораблей. Они тренировали действия для того, чтобы перекрыть движение по проливу с помощью тактики «Рой».

Об учениях было известно, однако о запуске баллистической ракеты официальных сообщений не было, говорится в сообщении телеканала.

Трамп пообещал не вести дела с сотрудничающими с Ираном странами
Политика

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана. Они будут вводиться в два этапа. На первом, который начался 7 августа, вводятся ограничения на торговлю иранским золотом, графитом, алюминием, сталью, углем; покупку правительством Ирана банковских векселей США и на автомобильный сектор республики.

Второй этап начнется 5 ноября этого года, санкции коснутся нефтяных операций Тегерана, работы портовых операторов, сектора энергетики, судоходства и судостроения, а также сделки иностранных финансовых учреждений с Центробанком государства.

Москва заявила, что разочарована действиями США. «Введение первого «пакета» американских рестрикций направлено на срыв реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого Вашингтон вышел в одностороннем порядке 8 мая», — заявил МИД России. Это пример нарушения Вашингтоном резолюции Совета безопасности ООН и норм международного права, отметили в ведомстве.

Ядерная сделка с Ираном

Соглашение по иранской ядерной программе между Ираном и шестью международными посредниками (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Германия) было заключено 14 июля 2015 года. Подписанию документа предшествовали длительные переговоры, которые продолжались более десяти лет. Поводом для них послужило обнаружение в Иране не учтенных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) центрифуг для обогащения урана. ​

В ходе переговоров Иран настаивал на своем праве развивать мирную ядерную энергетику и заявлял об отсутствии намерений по созданию атомного оружия. Шестерка посредников подчеркивала необходимость контроля за иранской программой со стороны МАГАТЭ и выступала за обмен низкообогащенного иранского урана на обогащенное ядерное топливо.

В июле 2015 года удалось достичь компромисса. По условиям соглашения Иран пошел на целый ряд уступок в вопросе своей ядерной программы. Тегеран согласился оставить только один объект, пригодный для обогащения урана, и сократить число центрифуг на две трети. Кроме того, Иран обязался поддерживать обогащение урана на низком уровне на протяжении 15 лет. Еще одним пунктом договоренности стало разрешение специалистам МАГАТЭ в течение 25 лет следить за производством уранового концентрата и его запасами. Также в документе оговаривалось эмбарго на поставки вооружений Ирану сроком на пять лет. В обмен на уступки Евросоюз, США и ООН согласились отменить введенные из-за ядерной программы санкции.

В январе 2016 года, после того как МАГАТЭ опубликовал доклад, подтвердивший выполнение Ираном обязательств в рамках ядерной сделки, США и ЕС частично отменили режим санкций в отношении Тегерана. Были сняты ограничения для иностранных компаний в сфере добычи нефти, а также разморожены зарубежные активы на общую сумму в $50 млрд.

В феврале 2017 года, вскоре после проведения Ираном испытания баллистической ракеты, США ввели новые санкции, под которые попали 13 физических лиц и 12 организаций. Именно отсутствие в договоре пункта о запрете испытаний баллистических ракет стало одной из претензий американского президента Дональда Трампа к сделке. 

В октябре 2017 года Трамп заявил о готовности США в любой момент выйти из соглашения, обвинив Тегеран в поддержке террористов. Также он указал, что Иран не выполнил условия «ядерной сделки» относительно центрифуг и не позволил провести инспекции своих ядерных объектов. На этом фоне американский президент заявил, что не может подтвердить конгрессу выполнение Тегераном обязательств по договору.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Иран , баллистическая ракета , запуск
Главное
Акционеры Tesla подали в суд на Маска за твит о делистинге компании Бизнес
Материалы по теме
Захарова обвинила США в «выламывании рук» за сотрудничество с Ираном Политика
Россия продолжит покупать нефть у Ирана вопреки санкциям Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter