Reuters: Франции нужно найти €30 млрд в год, чтобы тратить на оборону до 3% ВВП

Проблемы Франции при росте расходов на оборону оценили в €30 млрд

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⁠Франции для увлечения расходов на оборону до 3% от ВВП потребуется найти дополнительные €30 млрд в год, следует из подсчетов Reuters.

При этом, как отмечает агентство, страна имеет один из самых больших бюджетных дефицитов в Евросоюзе. Бюджет Франции был принят в феврале с задержкой в несколько недель «в глубоко разобщенном парламенте».

Рейтинговое агентство Scope Ratings ранее сообщило, что Париж «движется к сложным бюджетным компромиссам, чтобы совместить обязательства правительства по сокращению бюджетного дефицита и увеличению расходов на оборону, учитывая центральную роль страны в укреплении архитектуры безопасности Европы».

Аналитики агентства выяснили, что если увеличение трат Франции на оборону не будет компенсировано более жесткими бюджетными мерами, то госдолг страны к 2029 году превысит 120% от ВВП.

Франция уже увеличивает военные расходы на €3 млрд ежегодно в соответствии с законом о военном планировании до 2030 года. Министр вооруженных сил страны Себастьян Лекорню ранее отметил, что этот план необходимо пересмотреть в связи с новыми геополитическими реалиями.

2 марта президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейским странам необходимо увеличить расходы на оборону «примерно до 3–3,5%» ВВП. Сейчас НАТО требует от стран-членов тратить на оборону не менее 2% от этого показателя.