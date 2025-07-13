Ким Чен Ын подтвердил «безоговорочную» поддержку России на Украине

Накануне глава МИД России Лавров встретился с Ким Чен Ыном на недавно открытом курорте в Вонсоне. Руководитель КНДР подчеркнул, что Москва и Пхеньян «разделяют одни и те же взгляды по всем стратегическим вопросам»

Руководитель КНДР Ким Чен Ын подтвердил «безоговорочную» поддержку действий России в конфликте на Украине, об этом сообщило государственное радио «Голос Кореи» после встречи Ким Чен Ына с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«Товарищ Ким Чен Ын вновь подтвердил, что Корейская Народно-Демократическая Республика готова безоговорочно поддержать все меры, принимаемые российским руководством по кардинальному урегулированию ситуации на Украине в соответствии с духом договора между КНДР и Российской Федерацией», — говорится в сообщении.

Беседа Ким Чен Ына и Лаврова прошла «в теплой и доверительной атмосфере». Глава российского МИДа передал руководителю Северной Кореи «теплые приветы» от президента Владимира Путина. Ким Чен Ын в ответ передал «дружеский привет» Путину.

Руководитель КНДР подчеркнул, что Москва и Пхеньян «разделяют одни и те же взгляды по всем стратегическим вопросам, что соответствует уровню их союзничества». Стороны условились «всецело защищать коренные интересы друг друга, активно содействовать всестороннему расширению и развитию двусторонних отношений, тесно поддерживать друг друга на пути к обеспечению полного благосостояния и прекрасного будущего народа, независимо от любых изменений ситуации, в соответствии с духом Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве».

Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что Россия под руководством Путина «непременно одержит победу».

Лавров встретился с Ким Чен Ыном на недавно открытом курорте в Вонсоне. По словам российского министра, возможность такой встречи «добавляет нам стимула развивать отношения в развитии тех договоренностей, которые вы с президентом [России Владимиром] Путиным достигли, прежде всего имея в виду договор о стратегическом партнерстве».

Лавров передал ему послание от Путина, который, по словам главы МИД, «подтверждает приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты, и очень рассчитывает на продолжение прямых контактов с вами в самое ближайшее время».

В апреле глава Генштаба России Валерий Герасимов подтвердил, что в боевых действиях в Курской области принимали участие бойцы из КНДР. До этого об этом сообщали западные и украинские источники. По словам Герасимова, граждане Северной Кореи показали стойкость и героизм. Глава Генштаба утверждал, что солдаты были направлены Пхеньяном в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. КНДР и Россия заключили его в прошлом году, он вступил в силу в декабре. Согласно ст. 4, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации». Ким Чен Ын в апреле призвал увековечить память сражавшихся в Курской области бойцов.