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Военная операция на Украине ,  
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В МИДе заявили о неопределенности сроков мирных переговоров с Киевом

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Военная операция на Украине
Андрей Руденко
Андрей Руденко (Фото: ТАСС)

Мирные переговоры между Москвой и Киевом состоятся, когда Украина к этому будет готова, заявил замглавы МИДа России Андрей Руденко, отвечая на вопрос корреспондента РБК.

Так он ответил на сообщение El País о возможности переговоров до конца 2024 года. Руденко посоветовал снизить ожидания по поводу этого срока.

«Я бы не стал строить каких-то дедлайнов и обозначать какие-то сроки. <...> То, что сейчас предлагается украинскими властями, находящимися под внешним управлением, конечно, не является основой для каких-то серьезных разговоров», — говорится в сообщении.

По его словам, переговоры состоятся тогда, когда Украина «займет более реалистичную позицию».

El País узнал о письме Орбана об ожиданиях Путина по переговорам с Киевом
Политика
Виктор Орбан и Владимир Путин

10 июля El País сообщил, ссылаясь на письмо венгерского премьера Виктора Орбана европейским коллегам, что российский президент Владимир Путин и китайский председатель Си Цзиньпин ожидают проведение мирных переговоров до конца 2024 года.

По оценке Орбана, сейчас есть больше шансов на то, что «все возможные предложения о прекращении огня и дорожной карте для мирных переговоров будут положительно восприняты».

Путин изложил российские условия запуска мирного процесса с Украиной, выступая 14 июня на встрече с руководством МИД России. Прежде всего это полный вывод украинских военных с территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей. Среди других условий нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, демилитаризация и денацификация Украины, а также фиксация статусов Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов в международных договорах и отмена всех западных санкций против России.

Офис Владимира Зеленского отверг предложенные Владимиром Путиным условия разрешения конфликта. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в озвученных российским президентом пунктах «нет реальных мирных предложений и нет желания завершить войну»

Власти России назвали реакцию Украины ожидаемой.

Теги
МИД Киев Москва мирные переговоры Военная операция на Украине новости
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