Guardian анонсировала совет лидеров Европы во дворце Бленхейм с Зеленским

Зеленский посетит конференцию Европейского политического сообщества 18 июля и выступит в Бленхеймском дворце, пишет The Guardian. На мероприятии соберутся основные лидеры Европы — в том числе из стран, не входящих в ЕС

Бленхеймский дворец (Фото: Radomir Rezny / Shutterstock)

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе отправится в Великобританию, чтобы выступить перед европейскими лидерами в Бленхеймском дворце, пишет The Guardian со ссылкой на источник.

По данным издания, речь идет о конференции Европейского политического сообщества, которое было создано президентом Франции Эмманюэлем Макроном после начала военной операции на Украине. Целью межправительственной организации является проведение политических и стратегических дискуссий о будущем Европы. Нынешняя конференция пройдет в четверг, 18 июля, и станет четвертой по счету с февраля 2022 года, пишет The Guardian.

На предстоящее мероприятие пригласили представителей стран, не входящих в ЕС, в том числе Норвегию, Исландию, Грузию, Косово, Сербию, Албанию и Турцию. Последняя не подтвердила участие, отмечает издание.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступит в качестве ведущего на открытии мероприятия в одном из залов дворца Бленхейм, где родился британский экс-премьер Уинстон Черчилль. Ожидается, что он подчеркнет приверженность Лондона Киеву, а также перезагрузит отношения с ЕС после Brexit, пишет The Guardian.

Бленхеймский дворец — родовое имение герцогов Мальборо, расположенное в графстве Оксфордшир. Здание построили в XVIII веке, оно получило свое название в честь победы антифранцузского альянса под командованием герцога в Гохштедтском сражении. Черчилль является потомком Мальборо.

Ранее газета анонсировала визит Зеленского в Ирландию 13 июля и встречу с премьер-министром Саймоном Харрисом.

До этого президент Украины провел переговоры со Стармером в рамках саммита НАТО в Вашингтоне, после чего заявил о разрешении Лондона использовать британские ракеты Storm Shadow против военных объектов в России. Позднее The Telegraph опровергла эту информацию. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, страны НАТО близки к «тому, чтобы решить этот вопрос».

Россия осуждает любую помощь Запада Украине. В Кремле называли призывы Зеленского отменить требования к применению западного оружия «провокацией» и «опасным витком эскалации напряженности».