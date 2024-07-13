 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Guardian узнала, куда Зеленский поедет после саммита НАТО

Guardian: Владимир Зеленский после саммита НАТО посетит Великобританию
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский направится в Великобританию после саммита НАТО, прошедшего в Вашингтоне, сообщает газета The Guardian со ссылкой на источник.

Ожидается, что украинский президент выступит в Бленхеймском дворце, одном из крупнейших дворцово-парковых ансамблей страны в графстве Оксфордшир, перед лидерами европейских стран. Утром 13 июля Зеленский впервые посетит Ирландию и встретится с премьер-министром Саймоном Харрисом, утверждает собеседник издания.

Reuters рассказал об ужесточившемся характере Зеленского
Политика
Владимир Зеленский

Саммит НАТО в столице США проходил с 9 по 11 июля. 10 июля участники конференции опубликовали коммюнике, в котором указаны планы по присоединению Украины к альянсу. Участники встречи заявили о поддержке Украины «на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО».

В ходе саммита Зеленский встретился с британским премьер-министром Киром Стармером. В соцсети X (Twitter) он написал, что узнал о разрешении использовать ракеты Storm Shadow против военных объектов на территории России. Позже The Telegraph уточнила, что Лондон не давал Киеву такого разрешения.

В Лондоне обеспокоены тем, что, если Украина применит дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, это приведет к эскалации и прямому конфликту с Москвой. Storm Shadow — крылатые ракеты класса «воздух — земля», их максимальная дальность — 250 км.

Теги
Персоны
Владимир Зеленский Украина Великобритания НАТО
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
О чем лидеры НАТО договорились на саммите в Вашингтоне
Политика
Шольц исключил конфронтацию России с НАТО из-за планов США по ракетам
Политика
В российском посольстве заявили о разрыве военных связей с Британией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 95,76 (+0,08) Инвестиции, 12 июл, 17:49 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 87,74 (-0,25) Инвестиции, 12 июл, 17:49
Байден назвал Трампа «собачонкой» Путина Политика, 04:10
Ермак заявил о близости НАТО к смягчению ограничений на удары по России Политика, 03:58
Меркачева рассказала о смерти в СИЗО «Медведь» бизнесмена Общество, 03:32
Новый президент Ирана назвал Россию ценным стратегическим союзником Политика, 03:27
Guardian узнала, куда Зеленский поедет после саммита НАТО Политика, 03:01
Планировавший теракт в храме в Майкопе собирался улететь в Стамбул Общество, 02:51
В Псковской области пообещали помочь вынужденным переселенцам из Латвии Политика, 02:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Bild и Spiegel опубликовали оперативный план Германии на случай войны Политика, 01:58
В США прекратили уголовное дело против актера Алека Болдуина Общество, 01:51
Трамп предложил Байдену вместе пройти тест на умственные способности Политика, 01:27
Новый президент Ирана заявил о стремлении к миру для России и Украины Политика, 00:59
Шольц исключил конфронтацию России с НАТО из-за планов США по ракетам Политика, 00:54
Илон Маск рассказал о секретной сделке от Еврокомиссии Бизнес, 00:24
Российский боксер завоевал титул временного чемпиона WBA Спорт, 00:23