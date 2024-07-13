Guardian узнала, куда Зеленский поедет после саммита НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский направится в Великобританию после саммита НАТО, прошедшего в Вашингтоне, сообщает газета The Guardian со ссылкой на источник.

Ожидается, что украинский президент выступит в Бленхеймском дворце, одном из крупнейших дворцово-парковых ансамблей страны в графстве Оксфордшир, перед лидерами европейских стран. Утром 13 июля Зеленский впервые посетит Ирландию и встретится с премьер-министром Саймоном Харрисом, утверждает собеседник издания.

Саммит НАТО в столице США проходил с 9 по 11 июля. 10 июля участники конференции опубликовали коммюнике, в котором указаны планы по присоединению Украины к альянсу. Участники встречи заявили о поддержке Украины «на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО».

В ходе саммита Зеленский встретился с британским премьер-министром Киром Стармером. В соцсети X (Twitter) он написал, что узнал о разрешении использовать ракеты Storm Shadow против военных объектов на территории России. Позже The Telegraph уточнила, что Лондон не давал Киеву такого разрешения.

В Лондоне обеспокоены тем, что, если Украина применит дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, это приведет к эскалации и прямому конфликту с Москвой. Storm Shadow — крылатые ракеты класса «воздух — земля», их максимальная дальность — 250 км.