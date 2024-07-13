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Политика ,  
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Путин подписал закон о списании долгов российским регионам

Путин подписал закон о списании 2/3 задолженностей регионов по кредитам
Путин объявил о необходимости списать две трети задолженностей по бюджетным кредитам регионов в феврале. Мишустин говорил, что спишут около 1 трлн руб. Определять методику расчетов будет правительство
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Правительство вправе списать задолженности российских регионов по бюджетным кредитам, в том числе это можно сделать в рамках реструктуризации долга, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. В феврале он обещал, что регионам спишут 2/3 задолженностей.

В документе говорится, что списать можно задолженности в объеме страховых взносов, «поступающих в бюджет от государственных внебюджетных фондов», и налоговых льгот в рамках инвестиционных проектов по развитию туристической сферы. Методику расчетов определит правительство.

Кроме того, предельный срок внесения проекта бюджета на 2025-2027 годы продлен с 15 сентября до 1 октября.

По данным Минфина на 1 июня, государственный внутренний долг российских субъектов составляет 3,05 трлн руб., в том числе почти 2,5 трлн руб. — по бюджетным кредитам.

Путин заявил о необходимости списать две трети задолженностей регионам в послании Федеральному собранию. Возврат этих сумм перенесут с периода 2025–2029 годов на 2030–2039 годы. По подсчетам президента, это сохранит регионам 200 млрд руб. ежегодно с 2025 по 2028 год.

Минфин рассказал о планах реструктуризации бюджетных кредитов регионам
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Фото:Андрей Любимов / РБК

В конце марта в Минфине заявили, что под реструктуризацию попадет около 1,6 трлн руб. из бюджетных кредитов регионов. В эту сумму не входят выдаваемые на 15 лет инфраструктурные и казначейские кредиты, а также средства, которые выделяются на опережающее финансирование, уточнили в ведомстве.

В апреле премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что с российских регионов спишут порядка 1 трлн руб. задолженностей по бюджетным кредитам. По его словам, это даст регионам возможность решить инфраструктурные задачи. Речь идет о строительстве, обновлении коммунальных сетей, газификации и прокладке транспортных магистралей, уточнил он.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
регионы Владимир Путин списание долга госбюджет
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