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Politico рассказало о реакции ЕС, когда Байден назвал Зеленского Путиным

Когда Байден представил Владимира Зеленского как «президента Путина», европейские лидеры «замерли на сцене, хотя изо всех сил старались продолжать улыбаться и аплодировать», пишет издание
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Европейские дипломаты и чиновники пытаются наладить связи с потенциальной командой экс-президента Дональда Трампа перед выборами, потрясенные ошибками Джо Байдена, пишет Politico.

После неудачных дебатов с Трампом американский лидер на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне уверял, что он в достаточно хорошей форме для нового президентского срока и что он лучший кандидат, чтобы победить Трампа. Однако, когда президент представил украинского коллегу Владимира Зеленского как «президента Путина», европейские лидеры «замерли на сцене, хотя изо всех сил старались продолжать улыбаться и аплодировать», пишет издание со ссылкой на одного из присутствовавших.

Портал Axios пишет, что внутренний круг Байдена сужается после неудачных дебатов. Демократы опасаются, что он не получает полной картины о политической ситуации. По словам трех источников, после провала на дебатах многим членам конгресса было трудно общаться с президентом. Некоторые жалуются, что разговор с ним контролируется, а вопросы пресекаются.

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После дебатов Байден еще больше полагается на своих давних советников Майка Донилона, Стива Риккетти и Брюса Рида, которых в Белом доме прозвали «шишками» и «триумвиратом» (союз троих). Они настолько близки к семье, насколько это возможно для сотрудников, отмечает издание. Белым домом сейчас управляют «семья и сотрудники, которые фактически являются семьей», рассказали собеседники. «Ни о ком из них [троих] не известно, что они сообщали [президенту] плохие новости», — отмечает один из источников.

В эту группу также входят помощник первой леди Джилл Байден Энтони Бернал и помощник Байдена Энни Томасини. По слов двух источников, Бернал становится все более влиятельным в Западном крыле Белого дома и рассматривается как «полиция лояльности». Из-за этого некоторые помощники опасаются сообщать Байдену неудобные факты, боясь, что их сочтут нелояльными.

На саммите американский лидер заявил: «Теперь я хочу передать слово президенту Украины, который столь же отважен, сколь и решителен. Дамы и господа, президент Путин». Однако вовремя спохватился: «Президент Путин? Он [Зеленский] должен победить президента Путина. Я так сосредоточен на том, чтобы победить президента Путина». Стоящий рядом Зеленский пошутил: «Я лучше». В Кремле назвали оговорки президента США внутренним делом.

Financial Times писала, что чиновники, особенно из стран Восточной Европы и Северной Европы, на саммите альянса в Вашингтоне пытались установить контакты с советниками Трампа, чтобы узнать о его планах во внешней политике в случае переизбрания.

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Елена Чернышова
Джо Байден Владимир Зеленский Владимир Путин
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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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