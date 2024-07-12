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Выборы президента США ,  
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Песков назвал оговорки Байдена внутренним делом США

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Выборы президента США
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Yves Herman / Reuters)

Оговорки президента США Джо Байдена являются внутренним делом США, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Понятно, что это оговорки. Это не наше дело, это внутреннее дело США», — передает его слова корреспондент РБК.

На вопрос о шансах Байдена после этого быть номинированным в качестве участника предвыборной гонки Песков ответил, что право определять шансы кандидатов принадлежит американским избирателям.

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Джо Байден

Так Песков прокомментировал ситуацию, когда Байден на мероприятии в рамках саммита представил президента Украины Владимира Зеленского как российского лидера Владимира Путина, но сразу исправился.

Затем на открытии своей пресс-конференции Байден вместо вице-президента Камалы Харрис назвал фамилию своего оппонента на выборах от партии республиканцев Дональда Трампа: в частности, он заявил, что «не выбрал бы вице-президента Трампа на этот пост, если бы считал, что тот не подходит».

Песков назвал оговорки Байдена внутренним делом США
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Сразу после пресс-конференции минимум трое законодателей-демократов призвали Байдена выйти из президентской гонки, в том числе главный демократ в комитете по разведке палаты представителей Джим Хаймс.

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Дмитрий Песков Джо Байден оговорки
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Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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