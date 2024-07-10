FT сообщила о попытках Европы наладить контакты с советниками Трампа

Чиновники, особенно из стран Восточной Европы и Северной Европы, на саммите НАТО в Вашингтоне пытаются наладить контакты с советниками Трампа, чтобы узнать о его планах во внешней политике в случае переизбрания, пишет FT

Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Министры и высокопоставленные чиновники многих европейских стран, особенно стран Восточной Европы и Северной Европы, на саммите НАТО в Вашингтоне добиваются встреч со связанными с экс-президентом США Дональдом Трампом чиновниками, в том числе его советником Китом Келлогом, бывшим госсекретарем Майком Помпео и экс-советником по национальной безопасности Робертом О'Брайеном, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Встречи проходят на полях саммита НАТО, который был омрачен призывами членов Демократической партии к президенту Джо Байдену выйти из президентской гонки, пишет газета.

Иностранные посольства в Вашингтоне все больше внимания уделяют налаживанию контактов внутри потенциальной будущей администрации Трампа, который заявлял, что в случае победы на выборах позволит России делать «все, что она захочет», если союзники не увеличат свои военные расходы. В июне его советники Кит Келлог и Фред Флейц представили ему план прекращения конфликта на Украине: в случае переизбрания Трампа они предлагают лишить Киев военной помощи Вашингтона, если тот не начнет мирные переговоры с Москвой.

Дипломаты опасаются, что их могут застать врасплох. «Независимо от того, что мы думаем об их позиции [по Европе], нам нужно с ними поговорить», — рассказал один из собеседников. Он назвал установление контактов до ноября, когда пройдут президентские выборы в США, «разумным подходом».

Келлог рассказал Reuters, что в последние дни встречался с несколькими европейскими чиновниками, включая министров иностранных дел, не раскрыв имен и деталей. По информации агентства, европейские чиновники хотят получить любую информацию о планах Трампа во внешней политике на случай его победы. В последние месяцы иностранные дипломаты регулярно встречались с чиновниками из администрации экс-президента, сообщает Reuters. Накануне Келлог в соцсети X сообщил о неформальной беседе со спикером Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком перед началом саммита НАТО. По словам еще трех бывших чиновников администрации Трампа, к ним также обращались европейские делегации по поводу встреч на полях саммита, но они состоялись.

После провала на дебатах с Трампом Байден неоднократно обещал продолжить свою кампанию, несмотря на призывы ряда демократов и спонсоров выйти из предвыборной гонки.