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Военная операция на Украине ,  
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Ростовский губернатор сообщил о пожаре на нефтебазе после атаки БПЛА

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Военная операция на Украине

Нефтебаза загорелась в Цимлянском районе Ростовской области после атаки БПЛА, сообщил губернатор Василий Голубев в телеграм-канале.

«Около 04:00 в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе», — написал он.

По предварительным данным, никто не пострадал. Пожару присвоен третий ранг сложности, уточнил Голубев.

На месте работают 49 человек и 14 единиц техники.

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В прошлый раз губернатор сообщал об отражении массированной атаки дронов в ночь на 9 июля. Тогда силами ПВО и средствами РЭБ было уничтожено и подавлено несколько десятков целей в нескольких районах области, говорил он. В результате атаки в Родионово-Несветайском районе загорелись два трансформатора на электроподстанции.

В Минобороны затем отчитались об уничтожении и перехвате 38 беспилотников: над Ростовской областью — 21, над Курской — семь, над Астраханской — пять, над Белгородской — три, над Воронежской — два.

До этого, в ночь на 18 июня, в результате атаки дрона на нефтебазе в Азове произошел пожар.Его потушили только 21 июня.

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Теги
Елена Чернышова
Василий Голубев беспилотники нефтебаза Пожар
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