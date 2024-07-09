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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о 38 сбитых дронах над российскими регионами

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Военная операция на Украине
Больше всего дронов сбили над Ростовской областью, там загорелись трансформаторы на электроподстанции. О ночных атаках сообщали в Астраханской, Курской, Воронежской, Белгородской и Волгоградской областях
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В ночь на 9 июля над российскими регионами перехватили и уничтожили 38 беспилотников, сообщает Минобороны.

Над Ростовской областью сбили 21 дрон, над Курской — семь, над Астраханской — пять. Еще три уничтожили над Белгородской областью, два — над Воронежской.

В сообщении ведомства не упоминается атака на Волгоградскую область — при падении обломков там произошел пожар на подстанции во Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону, рассказывал глава региона Андрей Бочаров.

Волгоградский губернатор сообщил о пожаре на нефтебазе после атаки БПЛА
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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров

Ростовский губернатор Василий Голубев, говоря о последствиях атаки, сообщил, что в Родионово-Несветайском районе загорелись два трансформатора на электроподстанции, а в Ростове-на-Дону на месте падения обломков горела сухая трава.

Власти Курской, Воронежской и Астраханской областей не сообщали о пострадавших.

В Белгородской области дрон сбросил взрывное устройство в поселке Красное, повреждения получили несколько домов, в селе Ржевка загорелся частный дом. Губернатор Вячеслав Гладков также сообщил о сбитых воздушных целях на подлете к Белгороду и о гибели человека.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минобороны беспилотники Белгородская область Астраханская область Ростовская область Курская область Воронежская область
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