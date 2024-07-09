Пожарные поезда применили для тушения пожара на нефтебазе под Волгоградом

Два пожарных поезда участвуют в тушении возгорания в Волгоградской области, сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги, филиала ОАО «РЖД».

«Утром 9 июля для оказания помощи в тушении пожара на территории нефтебазы в Калаче-на-Дону направлены пожарные поезда со станций имени Максима Горького и Котельниково», — говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы, поезда будут использованы для заправки автоцистерн водой.

Представители Приволжской железной дороги добавили, что угрозы объектам инфраструктуры ОАО «РЖД» нет, поезда ходят в штатном режиме.

9 июля в 6:01 мск волгоградский губернатор Андрей Бочаров сообщил о пожаре на подстанции во Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону. Возгорание произошло в результате падения обломков после атаки дронов на регион.

По сообщению губернатора, на месте пожара на нефтебазе начали работу силы противопожарной службы региона и МЧС. Он также добавил, что угрозы жилым объектам нет. Пострадавших при пожаре на нефтебазе, по предварительным данным, также нет.