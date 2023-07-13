В Киеве запретили исполнять русские песни

На Украине действует запрет на публичное исполнение российских песен. В июне в стране поднялся скандал после того, как уличный музыкант исполнил песню Цоя во Львове, а его за это оштрафовали.

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Киевский городской совет наложил мораторий на публичное исполнение русскоязычных песен и чтение книг на русском языке на территории города. Такое решение опубликовано на сайте горсовета.

«Необходимо окончательно, раз и навсегда ограничить русскоязычный культурный продукт на территории столицы Украины. Фактически предусмотрено запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг. <...> Это книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты и услуги», — заявил глава постоянной комиссии по вопросам образования, науки, молодежи и спорта Вадим Ковальчук.

Депутат горсовета добавил, что кроме этого мораторий распространяется на объекты материальной и духовной культуры.

7 октября 2022 года на Украине вступил в силу запрет на публичное исполнение российской музыки в связи с принятым Верховной радой закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора». Фонограммы, видео и музыкальные клипы российских исполнителей нельзя транслировать в общественных местах, за исключением тех артистов, кто публично высказался против военных действий на Украине. То же касается гастролей.

В январе 2023-го президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 119 человек, большинство из которых являются российскими деятелями культуры. Под ограничения попали, в частности, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Михаил Шуфутинский, Лолита Милявская и Евгений Петросян.

В начале июня во Львове депутат Верховной рады от проевропейской партии «Голос» Наталья Пипа сделала уличному музыканту из Одессы замечание за то, что он исполнял песни Виктора Цоя. Она напомнила, что в стране запрещено публично исполнять российские песни. В ходе перепалки молодой человек нецензурно послал Пипу, она обратилась в полицию. После этого музыканта, который оказался несовершеннолетним, поместили в приют на несколько дней. Он записал видеообращение, в котором извинился перед депутатом и жителями Львова за ненормативную лексику, а не за песни. После этого по стране прошел флешмоб, во время которого украинцы публично исполняли песни Цоя.

После этого Минкультуры уточнило, что песни Виктора Цоя в стране исполнять не запрещено, поскольку музыканта не включали в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Цой погиб в 1990 году, за год до распада СССР, у него не было российского гражданства.