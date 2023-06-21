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Власти Украины сообщили об отсутствии запрета на песни Цоя

Госагентство Украины по искусствам сообщило, что в стране нет запрета на песни Виктора Цоя
С октября на Украине запрещено исполнять песни, воспроизводить фонограммы, видео и клипы российских артистов в общественных местах. В Госагентстве по искусствам напомнили, что Виктор Цой не был гражданином России
Виктор Цой, 31 марта 1988&nbsp;г.
Виктор Цой, 31 марта 1988 г. (Фото: Александр Чумичев / Александр Шогин / ТАСС)

Власти Украины не запрещали исполнять в стране песни Виктора Цоя, поскольку музыканта не включали в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, разъяснило Государственное агентство по искусствам и художественному образованию (Госискусств) при Минкультуры на запрос «Украинских новостей».

«Песни и творчество Виктора Цоя, не являвшегося гражданином Российской Федерации, не подлежат запрету на публичное исполнение на территории Украины», — указано в документе. Цой погиб в 1990 году, за год до распада СССР, у него не было российского гражданства.

До этого журналисты направили запрос в Минкультуры, но там не предоставили разъяснения.

В начале июня во Львове произошел конфликт между депутатом Верховной рады от проевропейской партии «Голос» (создана другим известным рок-певцом — Станиславом Вакарчуком. — РБК) Натальей Пипой и уличным музыкантом из Одессы, который исполнял песни Цоя. Депутат, которая проходила мимо, сделала молодому человеку замечание и напомнила, что в стране запрещено публично исполнять российскую музыку. Между депутатом и музыкантом завязалась перепалка, молодой человек нецензурно послал женщину. Та обратилась в полицию.

В управлении ведомства по Львовской области сообщили, что на исполнителя составили административный протокол за мелкое хулиганство. Молодого человека, который оказался несовершеннолетним, на несколько дней поместили в приют. Позднее он записал видеообращение, в котором извинился перед Пипой и жителями Львова за ненормативную лексику, а не исполнение песен советского рокера, отмечает Focus.ua.

С 7 октября в стране действует запрет на публичное исполнение российской музыки: в общественных местах нельзя транслировать фонограммы, видео и музыкальные клипы российских артистов, их гастроли запрещены. Запрет снимается, если артист с гражданством России публично выскажется против военных действий.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Украина Минкультуры Виктор Цой запрет депутат
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