Глава Внуково Ванцев: во время мятежа Пригожина из аэропорта улетели два бизнес-джета

Глава Внуково сообщил об экстренных вылетах бизнес-джетов во время мятежа

Этих бортов было два, и выполняли они внутренние рейсы, отметил Виталий Ванцев. Массовых экстренных вылетов бизнесменов из Внуково не было, уверяет он

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В день мятежа, который 24 июня попытался устроить основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, из Внуково экстренно вылетели два бизнес-джета, это были внутренние рейсы, сообщил в интервью РБК совладелец аэропорта и авиакомпании «Азимут» Виталий Ванцев.

Он назвал фейком распространявшиеся в соцсетях сообщения, что на фоне «марша Пригожина» резко выросло число вылетов бизнесменов и чиновников из столицы.

«Специально запросил статистику, сколько рейсов было заказано не заранее (плановые рейсы бронируются за несколько дней), а именно экстренно 24 июня — день в день. Оказалось, что таких рейсов было два. А знаете в чем парадокс? Они не летели за рубеж, это были внутренние рейсы», — отметил Ванцев.

Что касается влияния попытки мятежа на работу аэропорта, Ванцев отметил, что Внуково давно работает «на третьем уровне безопасности», следом за которым идет режим, при котором «теоретически» нужно закрывать аэропорт.

По его словам, 24 июня «все были на связи». «У нас всегда все на местах, 24/7 работают. Поэтому всегда есть дежурный и ответственные заместители генеральных директоров. Нормальная стандартная работа. <...> Сейчас наша служба безопасности работает в штатном режиме, ГБ, контроль за периметром и транспортная безопасность — тоже», — добавил Ванцев.

Пригожин 23 июня вечером объявил об ударе по лагерю ЧВК, а затем — о «марше справедливости». Бойцы «Вагнера» заняли штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, часть из них отправилась в сторону Москвы.

Минобороны опровергло обвинения бизнесмена, против него возбудили дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК). Президент Владимир Путин назвал его действия предательством.

Власти Липецкой области сообщали о движении техники ЧВК через регион. На пути от Ростова-на-Дону до Москвы стали перекрывать федеральную трассу М-4 «Дон», отменять движение междугородных автобусов до столицы, устанавливать блокпосты.

В трех регионах — Москве, Московской и Воронежской областях — был введен режим контртеррористической операции, власти Ростовской и Липецкой областей призывали жителей не выходить из домов без необходимости.

Вечером 24 июня после переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко Пригожин объявил, что разворачивает колонны ЧВК, они возвращаются в тыловые лагеря. В Кремле пообещали закрыть дело о мятеже в отношении бизнесмена, не преследовать вагнеровцев и дать Пригожину уехать в Белоруссию.

ФСБ 27 июня сообщила о прекращении дела о мятеже. В тот же день Лукашенко рассказал, что бизнесмен прибыл в республику. Однако, как потом сообщил Дмитрий Песков, 29 июня Пригожин вместе с командирами ЧВК «Вагнер» в Москве встречался с Путиным. 6 июля, по словам Лукашенко, бизнесмен находился в Петербурге.