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Кеннеди-младший назвал вступление Украины в НАТО «прямой дорогой к войне»

Кеннеди-младший: вступление Украины в НАТО является прямой дорогой к войне с Россией
На саммите в Вильнюсе страны НАТО заявили, что «будущее Украины в военном блоке», однако отказались давать конкретные сроки вступления. Кеннеди-младший назвал возможное вступление Украины в НАТО «прямой дорогой к войне с Россией»
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший (Фото: Cj Gunther / EPA / ТАСС)

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступает против возможного вступления Украины в НАТО, считая это провокацией и «прямой дорогой к войне с Россией». Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе политика.

«Господин Кеннеди выступает против членства Украины в НАТО. Это ненужная провокация и дорога к прямой войне с Россией и возможному ядерному конфликту», — заявили в офисе кандидата.

По мнению Кеннеди, прямо сейчас необходимо работать над деэскалацией конфликта на Украине, итогом которой должен стать «мир путем переговоров, который уважает безопасность, суверенитет и права обеих сторон».

Роберт Кеннеди-младший, который приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди, подал заявку на участие в президентских выборах в качестве кандидата от Демократической партии 6 апреля. Его соперником на праймериз демократов станет действующий президент США Джо Байден, который 25 апреля тоже объявил о планах участвовать в выборах.

Украина не входит в НАТО, однако стремление к членству в альянсе закреплено в Конституции страны. На саммите военного блока в Вильнюсе, который проходил 11–12 июля, страны альянса заявили, что для Украины отменят первый этап процесса вступления в альянс, однако отказались предоставить конкретные сроки вступления в НАТО.

Президент Украины Влоадимир Зеленский раскритиковал позицию НАТО, назвал формулировки неопределенными, а также заявил, что в Киеве ожидают конкретики про условия потенциального членства в альянсе. Позднее он признал невозможность вступления Украины в НАТО из-за конфликта.

Россия выступает против вступления Украины в НАТО. Президент Владимир Путин называл стремление Киева в военный альянс одной из причин начала военной операции.

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Кеннеди-младший назвал вступление Украины в НАТО «прямой дорогой к войне»
Кеннеди-младший назвал вступление Украины в НАТО «прямой дорогой к войне»

 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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