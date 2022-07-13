Медведев заявил, что ЕС испугался потерять выгодный транзит через Россию

По мнению замглавы Совбеза, Евросоюз признал, что требования по транзиту в Калининградскую область справедливы. По словам Медведева, это «редкий случай, когда кретинизм и пещерную русофобию в Брюсселе победили просветы разума»

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Признание Евросоюзом российских требований по транзиту в Калининградскую область говорит о победе разума над «пещерной русофобией». Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«ЕС нехотя признал, что требования по транзиту в НАШУ Калининградскую область справедливы. Редкий случай, когда кретинизм и пещерную русофобию в Брюсселе победили просветы разума», — написал Медведев.

По словам Медведева, страны Евросоюза «пробрал понос от страха» от возможности потерять выгодный для них транзит по российской территории.

Литва запретила транзит санкционной продукции в Калининград 18 июня. Москва назвала ограничение незаконным. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предоставил правительству и администрации президента проект ответных мер, которые будут «весьма критичны для Литвы».

Еврокомиссия опубликовала разъяснения о транзите 13 июля. В документе сказано, что автотранспортным предприятиям, зарегистрированным в России, запрещается перевозить товары автомобильным транспортом по территории ЕС, в том числе транзитом.

«Однако этот запрет не распространяется на перевозку товаров транзитом через территорию ЕС между Калининградской областью и Россией, при условии что перевозки таких товаров не запрещены в соответствии с регламентом. Транзит санкционных товаров автомобильным транспортом в связи с этим не допускается», — заявлено в документе.

Специальный режим не распространяется на железнодорожное сообщение, однако страны ЕС «сохраняют за собой право осуществлять эффективный контроль» за ним. Транзит находящихся под санкциями товаров и технологий военного или двойного назначения Еврокомиссия запретила вне зависимости от способа транспортировки.

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В МИДе заявили, что внимательно изучают предложение Еврокомисии. Однако во внешнеполитическом ведомстве отметили, что у Москвы по-прежнему имеются вопросы.