Медведев заявил, что ЕС испугался потерять выгодный транзит через Россию
Признание Евросоюзом российских требований по транзиту в Калининградскую область говорит о победе разума над «пещерной русофобией». Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
«ЕС нехотя признал, что требования по транзиту в НАШУ Калининградскую область справедливы. Редкий случай, когда кретинизм и пещерную русофобию в Брюсселе победили просветы разума», — написал Медведев.
По словам Медведева, страны Евросоюза «пробрал понос от страха» от возможности потерять выгодный для них транзит по российской территории.
Литва запретила транзит санкционной продукции в Калининград 18 июня. Москва назвала ограничение незаконным. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предоставил правительству и администрации президента проект ответных мер, которые будут «весьма критичны для Литвы».
Еврокомиссия опубликовала разъяснения о транзите 13 июля. В документе сказано, что автотранспортным предприятиям, зарегистрированным в России, запрещается перевозить товары автомобильным транспортом по территории ЕС, в том числе транзитом.
«Однако этот запрет не распространяется на перевозку товаров транзитом через территорию ЕС между Калининградской областью и Россией, при условии что перевозки таких товаров не запрещены в соответствии с регламентом. Транзит санкционных товаров автомобильным транспортом в связи с этим не допускается», — заявлено в документе.
Специальный режим не распространяется на железнодорожное сообщение, однако страны ЕС «сохраняют за собой право осуществлять эффективный контроль» за ним. Транзит находящихся под санкциями товаров и технологий военного или двойного назначения Еврокомиссия запретила вне зависимости от способа транспортировки.
В МИДе заявили, что внимательно изучают предложение Еврокомисии. Однако во внешнеполитическом ведомстве отметили, что у Москвы по-прежнему имеются вопросы.