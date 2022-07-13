Яшину предъявили обвинение по делу о распространении фейков об армии
Муниципальному депутату Илье Яшину предъявили обвинение по делу о распространении недостоверной информации о действиях российской армии, сообщил РБК адвокат Вадим Прохоров.
По его словам, поводом стал пост Яшина, размещенный в YouTube 7 апреля про события в украинском городе Буча. Российские власти считают случившееся там провокацией.
Как сообщили РБК в пресс-службе Басманного районного суда Москвы, следствие попросило заключить Яшина под стражу на два месяца, до 12 сентября. В суде уточнили, что дело возбуждено по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти). По этой статье может грозить штраф до 5 млн руб., принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
Яшин — муниципальный депутат Красносельского района Москвы. В 2017-2021 годы он возглавлял этот муниципальный округ. Ранее он участвовал в деятельности партий «Яблоко», ПАРНАС и движения «Солидарность».
В мае Яшин сообщил, что полиция составила на него четыре протокола по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), три из них дошли до суда. В конце мая Тушинский суд назначил Яшину три штрафа по 30 тыс. каждый.
27 июня июня муниципального депутата задержали в парке у Новодевичьевого монастыря во время прогулки. Ему вменили статью о неповиновении требованиям сотрудника полиции. Как сообщили РБК в суде, оно заключалось в том, что депутат «отталкивал сотрудника, хватал за форменное обмундирование». Яшин заявил, что выполнил требования силовиков и не толкал их. «Я не сумасшедший, чтобы устраивать драку с тремя полицейскими», — пояснял Яшин.
Он также отметил, что в материалах дела «почему-то нет записи с нагрудных регистраторови видео с телефонов, на которые снимали момент моего задержания». Задержание Яшин связывал с попыткой оказать на него давление в связи с его позицией по военной операции на Украине, а также из-за муниципальных выборов, которые пройдут осенью.
На следующий день после задержания Яшина арестовали на 15 суток. В день, когда его должны были выпустить на свободу, против депутата возбудили уголовное дело по статье о фейках о российских Вооруженных силах.