Суд в Москве арестовал Илью Яшина на 15 суток
Депутата Красносельского района Москвы, оппозиционного политика Илью Яшина арестовали на 15 суток. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Хамовнический суд только что отправил меня под арест на 15 суток», — написал он. В Хамовническом суде подтвердили РБК арест Яшина на 15 суток.
Накануне полиция задержала Яшина в парке в центре Москвы, ему предъявили обвинение по ч. 1. ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции). Статья предусматривает наказание в виде штрафа до 4 тыс. руб., ареста на 15 суток или обязательных работ на срок до 120 часов.
Как пояснили РБК в суде, Яшину вменяют неповиновение сотрудникам полиции при задержании, оно заключалось в том, что депутат «отталкивал сотрудника, хватал за форменное обмундирование».
По словам Яшина, он сидел на скамейке с подругой, когда подошли трое полицейских и «в категоричной форме потребовали пройти с ними». Как сообщил политик, он выполнил их требования, несмотря на отсутствие объяснений причин задержания. Он также заявил, что не оскорблял и не отталкивал полицейских, свою вину он не признал. «Я не сумасшедший, чтобы устраивать драку с тремя полицейскими», — добавил он.
Яшин также отметил, что в материалах дела «почему-то нет записи с нагрудных регистраторов и видео с телефонов, на которые снимали момент моего задержания».
Задержание он назвал попыткой оказать на него давление из-за позиции по военной операции на Украине, против которой он выступает, и с муниципальными выборами осенью.
В мае Яшин сообщил, что полиция составила на него четыре протокола по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), три из них дошли до суда. В конце мая Тушинский суд назначил Яшину три штрафа по 30 тыс. каждый.
Яшин неоднократно заявлял, что не планирует уезжать из страны, несмотря на претензии силовиков.