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Политика ,  
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Суд в Москве арестовал Илью Яшина на 15 суток

Яшина задержали накануне в парке у Новодевичьего монастыря, ему вменили статью о неповиновении требованиям сотрудника полиции. Политик вину не признал. Он заявил, что выполнил требования силовиков и не толкал их
Илья Яшин
Илья Яшин (Фото: YashinIlya / Telegram)

Депутата Красносельского района Москвы, оппозиционного политика Илью Яшина арестовали на 15 суток. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Хамовнический суд только что отправил меня под арест на 15 суток», — написал он. В Хамовническом суде подтвердили РБК арест Яшина на 15 суток.

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Политика
Илья Яшин

Накануне полиция задержала Яшина в парке в центре Москвы, ему предъявили обвинение по ч. 1. ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции). Статья предусматривает наказание в виде штрафа до 4 тыс. руб., ареста на 15 суток или обязательных работ на срок до 120 часов.

Как пояснили РБК в суде, Яшину вменяют неповиновение сотрудникам полиции при задержании, оно заключалось в том, что депутат «отталкивал сотрудника, хватал за форменное обмундирование».

По словам Яшина, он сидел на скамейке с подругой, когда подошли трое полицейских и «в категоричной форме потребовали пройти с ними». Как сообщил политик, он выполнил их требования, несмотря на отсутствие объяснений причин задержания. Он также заявил, что не оскорблял и не отталкивал полицейских, свою вину он не признал. «Я не сумасшедший, чтобы устраивать драку с тремя полицейскими», — добавил он.

Яшин также отметил, что в материалах дела «почему-то нет записи с нагрудных регистраторов и видео с телефонов, на которые снимали момент моего задержания».

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Задержание он назвал попыткой оказать на него давление из-за позиции по военной операции на Украине, против которой он  выступает, и с муниципальными выборами осенью.

В мае Яшин сообщил, что полиция составила на него четыре протокола по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), три из них дошли до суда. В конце мая Тушинский суд назначил Яшину три штрафа по 30 тыс. каждый.

Яшин неоднократно заявлял, что не планирует уезжать из страны, несмотря на претензии силовиков.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова, Екатерина Костина Екатерина Костина
Илья Яшин арест задержание

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