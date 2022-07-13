Минобороны заявило о ликвидации украинских диверсантов под Харьковом
Российские военнослужащие ликвидировали диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Дементиевка Харьковской области, сообщил на пресс-конференции официальный представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, стенограмма его выступления опубликована в Telegram-канале ведомства.
«В районе населенного пункта Дементиевка Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа переброшенного из Киева 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны. Пять боевиков уничтожены на месте, еще десять украинских военнослужащих захвачены в плен», — сказал он.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Ранее, 11 июля, в пресс-службе временной гражданской администрации региона сообщили о гибели главы поселка Великий Бурлук в Харьковской области Евгения Юнакова при подрыве автомобиля. Власти назвали случившееся терактом и заявили, что операцию провела «диверсионно-разведывательная группа», которая подложила взрывное устройство под машину.
Российские военные контролируют около 20% территории Харьковской области, в том числе города Изюм и Балаклею, говорил 6 июля действующий глава временной гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев. На занятых российскими военными территориях объявлено военное положение.
Ранее, в начале июня, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что военным удалось ликвидировать дислоцированную там диверсионно-разведывательную группу. Регион частично контролируют российские войска.