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Политика ,  
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Пророссийские власти Запорожья заявили о ликвидации диверсантов

В Запорожской области выявили и ликвидировали диверсионно-разведывательную группу. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов в Telegram-канале. Регион находится под частичным контролем российских военных.

«На днях в Мелитопольском районе была выявлена и нейтрализована ДРГ террористов Зеленского. Спасибо нашим ребятам за блестяще выполненную работу», — написал он.

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Фото:РИА Новости

Рогов также прикрепил видеозапись, на которой вооруженные люди в форме задерживают двоих человек в гражданском.

30 мая в центре Мелитополя произошел взрыв. По словам Рогова, у жителей улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова, Петра Дорошенко дрожали окна и стены в домах. Центр города заполнили клубы черного дыма. Есть ли пострадавшие, Рогов не уточнил. Он охарактеризовал случившееся как теракт. 

Мелитополь находится на юге Запорожской области, которая частично контролируется российскими военными. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что видит будущее этого региона «в российской семье». А пророссийские власти Запорожья сообщили о планах войти в состав России.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце апреля предупреждал, что Украина выйдет из переговоров, если на территории взятых российской армией регионов будут проведены референдумы.

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