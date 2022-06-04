Пророссийские власти Запорожья заявили о ликвидации диверсантов

В Запорожской области выявили и ликвидировали диверсионно-разведывательную группу. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов в Telegram-канале. Регион находится под частичным контролем российских военных.

«На днях в Мелитопольском районе была выявлена и нейтрализована ДРГ террористов Зеленского. Спасибо нашим ребятам за блестяще выполненную работу», — написал он.

Рогов также прикрепил видеозапись, на которой вооруженные люди в форме задерживают двоих человек в гражданском.

30 мая в центре Мелитополя произошел взрыв. По словам Рогова, у жителей улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова, Петра Дорошенко дрожали окна и стены в домах. Центр города заполнили клубы черного дыма. Есть ли пострадавшие, Рогов не уточнил. Он охарактеризовал случившееся как теракт.

Мелитополь находится на юге Запорожской области, которая частично контролируется российскими военными. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что видит будущее этого региона «в российской семье». А пророссийские власти Запорожья сообщили о планах войти в состав России.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце апреля предупреждал, что Украина выйдет из переговоров, если на территории взятых российской армией регионов будут проведены референдумы.