В Кремле назвали Трампа «визави» по переговорам

Президент США Дональд Трамп является для российского лидера Владимира Путина «визави» по переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК. Так Песков прокомментировал высказывание американского лидера о том, что Путин является для него конкурентом.

«Путин мой друг? Нет, я его недостаточно хорошо знаю. Хотелось бы надеяться, что когда-нибудь он может стать и другом. Он мой конкурент», — заявил Трамп.

При этом он выразил надежду, что они с Путиным поладят. Трамп добавил, что тема взаимоотношений с президентом России не является вопросом дружбы или вражды.

Президенты России и США встретятся на саммите в Хельсинки 16 июля. Также во время саммита пройдет встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.