Трамп отказался порвать с Россией из-за Солсбери и Эймсбери

Инциденты с веществом «Новичок» в британских Солсбери и Эймсбери не повлияют на встречу с Владимиром Путиным и отношение к России, заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете The Sun.

«Ладить с Китаем, ладить с Россией — это хорошо», — сказал он в ответ на вопрос, изменится ли его отношение к Москве после первого и нового инцидента с нервно-паралитическим веществом «Новичок» на британской территории.

Двумя днями ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не видит в России угрозы своим членам, а приписываемые Москве кибератаки, возможная причастность к инциденту в Солсбери и присоединение Крыма — «не повод2 для ее изоляции.

Путин и Трамп должны встретиться 16 июля в Хельсинки. На саммите в столице Финляндии оба главы государства будут обсуждать ситуацию на Украине, в Сирии и другие аспекты российско-американских отношений.