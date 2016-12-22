ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,81 62,06 EUR Нал. 73,62 72,47 USD Бирж. 62,36 +0,62 EUR Бирж. 72,83 +0,27 USD ЦБ. 62,21 +0,11 EUR ЦБ. 72,68 -0,17 EUR/USD 1,17 -0,01 BTC/USD Бирж. 6242,20 -91,10 IMOEX 2322,06 -0,60% RTSI 1177,50 -0,75% Brent 73,55 -3,69% DJIA 24924,89 +0,91% Nasdaq 7823,92 +1,39%
Трамп отказался порвать с Россией из-за Солсбери и Эймсбери
Лента новостей
В Москве на 20% возросла заболеваемость ВИЧ 07:00, Общество Игра: почему удар «сухой лист» в футболе называют именно так? 06:46, Спецпроект РБК Спорт Трамп отказался порвать с Россией из-за Солсбери и Эймсбери 06:35, Политика Российские истребители 7 раз за неделю поднимались на перехват у границ 06:18, Политика Суд присяжных обязал Johnson & Johnson выплатить женщинам $4,69 млрд 05:45, Бизнес СМИ сообщили об исчезновении 400 тыс. подписчиков из Twitter Трампа 05:44, Технологии и медиа «Ведомости» узнали о тесте совместного проекта «Тинькофф» и Сбербанка 05:03, Финансы Жертвами взрыва на химзаводе в Китае стали 19 человек 04:49, Общество Гибкие дисплеи: когда мы сможем скручивать смартфоны 04:20, РБК и Ингосстрах Трамп пожелал ушедшему Джонсону стать «великим» премьером Великобритании 04:19, Политика Ученые сообщили о солнечном затмении с суперлуной в пятницу 13-го‍ 03:49, Общество «Ромир» зафиксировал резкий рост объема «свободных денег» у россиян 03:48, Финансы В США власти связали вспышку кишечной инфекции с салатами из McDonald’s 03:29, Общество В «Дикси» петербуржцу предрекли раннюю смерть из-за жалобы на кассира 03:06, Общество Порошенко заявил о «тщательном» обсуждении с Трампом встречи с Путиным 02:49, Политика Трамп назвал убийственным для сделки с США «мягкий» Brexit Терезы Мэй 02:19, Политика СМИ сообщили о 12 пострадавших при взрыве у аэропорта в Каире 02:12, Общество США потребовали от Китая и России прекратить поставки топлива в КНДР 01:57, Политика Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 01:54, РБК и «Шелл» Нацбанк Украины назвал срыв программ МВФ главным риском для экономики 01:40, Политика Трамп отправится на саммит с Путиным вместе с Помпео 01:33, Политика У аэропорта Каира произошел взрыв 00:43, Общество Порошенко назвал оптимальную модель закупки Украиной российского газа 00:38, Политика Угол зрения: виртуальная реальность от покемонов и Формулы-1 до заводов 12 июл, 23:58, Партнерский материал «Яндекс» получил разрешение на смартфон собственного производства 12 июл, 23:57, Технологии и медиа СМИ сообщили об изъятии слова «раса» из конституции Франции 12 июл, 23:55, Политика СМИ сообщили о желании Трампа перекрасить «борт номер один» в триколор 12 июл, 23:22, Политика Apple представила новую линейку MacBook Pro повышенной производительности 12 июл, 23:18, Технологии и медиа
Трамп отказался порвать с Россией из-за Солсбери и Эймсбери
Политика, 06:35
0
Трамп отказался порвать с Россией из-за Солсбери и Эймсбери

Инциденты с веществом «Новичок» в британских Солсбери и Эймсбери не повлияют на встречу с Владимиром Путиным и отношение к России, заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете The Sun.

«Ладить с Китаем, ладить с Россией — это хорошо», — сказал он в ответ на вопрос, изменится ли его отношение к Москве после первого и нового инцидента с нервно-паралитическим веществом «Новичок» на британской территории.

Двумя днями ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не видит в России угрозы своим членам, а приписываемые Москве кибератаки, возможная причастность к инциденту в Солсбери и присоединение Крыма — «не повод2 для ее изоляции.

Путин и Трамп должны встретиться 16 июля в Хельсинки. На саммите в столице Финляндии оба главы государства будут обсуждать ситуацию на Украине, в Сирии и другие аспекты российско-американских отношений.

Теги: Дональд Трамп , Владимир Путин
Главное
«Ромир» зафиксировал резкий рост объема «свободных денег» у россиян Финансы
Главное
«Ромир» зафиксировал резкий рост объема «свободных денег» у россиян Финансы
В Москве на 20% возросла заболеваемость ВИЧ Общество
Трамп назвал убийственным для сделки с США «мягкий» Brexit Терезы Мэй Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter