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Федотов допустил помилование Сенцова после письма его матери
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Федотов допустил помилование Сенцова после письма его матери
Политика, 18:51
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Федотов допустил помилование Сенцова после письма его матери
Президенту не нужно личное обращение Олега Сенцова, чтобы его помиловать: по Конституции, он может сделать это по собственной инициативе, заявил РБК председатель Совета по правам человека Михаил Федотов
Олег Сенцов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Помилование осужденного украинского режиссера Олега Сенцова возможно после обращения его матери к Владимиру Путину, заявил РБК глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов. Он уточнил, что ходатайство вообще не является обязательным условием для освобождения, так как, по Конституции, президент сам принимает решение о том, кого из осужденных помиловать.

«Вопрос о помиловании является исключительной компетенцией главы государства, — добавил он. — Президент не связан в своем исключительном праве помилования никакими условиями». По этому поводу Конституция не содержит «никаких ограничений», отметил правозащитник.

Согласно указу «О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации», для помилования необходимо ходатайство заключенного, напомнил Федотов. «Но на практике президент руководствуется Конституцией, — пояснил он. — В частности, Надежду Савченко президент помиловал на основании ходатайства жен погибших журналистов». По этому сценарию, если президент примет такое решение, может быть освобожден и Сенцов.

Ранее в пятницу мать режиссера Людмила Сенцова обратилась к российскому президенту с просьбой помиловать ее сына. Она заявила, что не собирается убеждать Путина в его невиновности, но просит отпустить его, так как «он никого не убивал», а дома его ждут дети. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что Кремль не оставит обращение «без внимания».

Режиссера Сенцова приговорили в России к 20 годам тюрьмы по обвинению в создании террористического сообщества в августе 2015 года. Также он был признан виновным в подготовке двух терактов в Крыму. Протестуя против этого решения, в мае текущего года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить «всех украинских политзаключенных», находящихся в России. В его записке, переданной через юриста, говорится, что голодовка объявлена с 14 мая.

Ранее с просьбой о помиловании Сенцова обращались режиссеры Андрей Звягинцев, Владимир Познер, Алексей Учитель и другие деятели культуры. После их обращения пресс-секретарь президента сообщил, что общественный резонанс не может повлиять на вступившее в силу решение суда. «Вы знаете, что для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным. Из этого нужно исходить», — подчеркнул тогда Песков. По словам адвоката Сенцова Дмитрия Динзе, режиссер сам просить о помиловании не намерен.

В 2015 году правозащитный центр «Мемориал» признал Сенцова и симферопольского активиста Александра Кольченко политзаключенными.

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: Олег Сенцов , помилование , Михаил Федотов , СПЧ
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