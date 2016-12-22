Представитель Лужкова опроверг его связь с «лужковским кандидатом» в мэры

«Откровенной ложью» назвал пресс-секретарь Лужкова и Елены Батуриной Геннадий Теребков информацию о том, что семья бывшего мэра поддерживает кого-либо из кандидатов. Корреспонденту РБК он заявил, что тем, кто запускает такие «ложные новости», надо «избавиться от фантомных болей и перестать во всем постоянно видеть тень Юрия Лужкова».
«Елена Николаевна Батурина развивает бизнес на Западе, Юрий Михайлович Лужков реализует агропроект в Калининградской области. У них нет никаких планов по участию в этих выборах», — заявил Теребков.
Пресс-секретарь бывшего мэра также подчеркнул, что залогом получения голосов на выборах должны быть «реальные достижения во благо москвичей», «а не попытки строить кампании на постоянном сравнении своих действий с лужковскими».
Ранее муниципальный фильтр на выборах мэра прошел депутат Мосгордумы Михаил Балакин, бывший владелец строительной компании СУ-155. Созданный в Telegram канал он назвал «Лужковский кандидат», а себя охарактеризовал как человека из старой лужковской команды и «сторонников лужковской Москвы».
При этом источник РБК, близкий к столичной мэрии, сообщил, что Балакин должен в ходе кампании олицетворять Лужкова, чтобы выгодно оттенять нынешнего столичного градоначальника Сергея Собянина.«У избирателей должно сложиться впечатление, что идет борьба «старой» и «новой» Москвы, и в этой борьбе собянинская Москва с ее велодорожками, чистотой, красивым и комфортным центром выглядит выигрышно, представляет современный город», — рассказал собеседник РБК, близкий к городскому правительству.